Son dakika haberleri! Taşan dereler sebebiyle sel nöbeti tutuluyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Taşan dereler sebebiyle sel nöbeti tutuluyor

27.06.2022 09:22

Son dakika habere göre Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte yollar nehre dönüştü.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte yollar nehre dönüştü.

Zonguldak'ta gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Polis ve jandarma ekipleri merkezi konumda sık sık devriye atarak vatandaşları uyardı. Birçok vatandaş iş yerlerini su basmamasi için önlem aldı

Köylerdeki ve merkezi konumdaki ev işyerlerini su bastı Gece saatlerinde etkili olmasını beklenen sağanak yağmur için AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri ve birçok vatandaş sel nöbeti tutuyor. Yaşamı olumsuz etkileyen yağmur bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Murat Sulucak - İHA)

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Zonguldak'ta Gaziler deresi taştı, evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı Zonguldak'ta Gaziler deresi taştı, evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı Son dakika! Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde taşan dereler sebebiyle sel nöbeti tutuluyor Son dakika! Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde taşan dereler sebebiyle sel nöbeti tutuluyor
Kaynak: İHA

Zonguldak, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Taşan dereler sebebiyle sel nöbeti tutuluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Taşan dereler sebebiyle sel nöbeti tutuluyor - Son Dakika
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