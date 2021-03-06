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(MUĞLA)Tasarımcı Yılmaztürk ölü bulundu

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk, tatil için geldiği Ula'nın Akçapınar Mahallesi'ndeki kiralık evde ölü bulundu.

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesi Akçapınar Mahallesi'nde kiraladığı evde tatil amacıyla bulunan ünlü tasarımcı 34 yaşındaki Aslı Yılmaztürk ölü bulundu.

Marmaris'te oturan teyzesinin il dışından dönüşünde Aslı Yılmaztürk'ün alarak Marmaris'e gitmek için kaldığı eve geldi. Gece saatlerinde taş duvarlı dubleks evin önüne gelen Aslı Yılmaztürk'ün teyzesi telefon ile kendisine ulaşmaya çalıştı. Telefona cevap vermeyen Yılmaztürk'ün kaldığı odanın camından içeri kontrol eden teyzesi komşularına haber verdi.

Aslı Yılmaztürk'ün haber alınamayınca Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine Akyaka Jandarma Karakoy Komutanlığı'na bağlı ekipler ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kapıyı açmasının ardından Aslı Yılmaztürk'ün cansız bedeni ile karşılaştılar.

Evin içerisinde gaz kokusu tespit edilmesi üzerine mutfak bölümündeki tüpün açık kaldığı ve Aslı Yılmaztürk'ün gaz zehirlenmesinden öldüğü tahmin ediliyor. Aslı Yılmaztürk'ün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.