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Taşımalı eğitim gören öğrencilerin yemeği meslek liselerinden - Son Dakika

Taşımalı eğitim gören öğrencilerin yemeği meslek liselerinden

23.09.2021 12:00

Sakarya ve Bingöl'de taşımalı sistemle eğitim veren okulların öğle yemeği, meslek lisesinin mutfağında öğrencilerin katkılarıyla hazırlanıyor.

Sakarya ve Bingöl'de taşımalı sistemle eğitim veren okulların öğle yemeği, meslek lisesinin mutfağında öğrencilerin katkılarıyla hazırlanıyor.

Adapazarı Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü mutfağında gıda mühendisi ve usta öğreticiler kontrolünde pişirilen 3 çeşit yemek, termoslarla Adapazarı, Söğütlü, Sapanca ve Pamukova ilçelerindeki taşımalı eğitim veren okullara sıcak şekilde ulaştırılıyor.

Okul müdürü Arif Türkyılmaz, AA muhabirine, iki yıl önce Adapazarı ilçesinde taşımalı eğitim veren okullardaki yemeğin kalitesini yükseltmek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlattı.

Türkyılmaz, projeyle lisedeki öğrencilerin gerçek iş üzerinde döner sermaye faaliyeti gerçekleştirme fırsatını yakaladığını ifade etti.

İlçe milli eğitim müdürlükleriyle yapılan iş birliği kapsamında Adapazarı ilçesinin yanı sıra Sapanca, Söğütlü ve Pamukova'daki öğrenciler için toplam 2 bin 200 kişilik yemek hazırlandığına değinen Türkyılmaz, önümüzdeki ay itibarıyla Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin meslek yüksekokullarının günlük 1500 kişilik yemek ihtiyacına da cevap vereceklerini dile getirdi.

Okul mutfağında ekim ayı itibarıyla günlük 3 bin 500 kişilik yemek üreterek 4 ilçede 32 noktada dağıtımını gerçekleştireceklerini belirten Türkyılmaz, 35 kişilik ekiple bu faaliyeti yürüttüklerini söyledi.

Türkyılmaz, bu uygulamayla iki hedeflerinin olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Birinci amacımız, taşıma kapsamındaki öğrencilerimizin gerçekten sağlıklı yemek yiyebilmeleri. İkinci amacımız da okulumuzun döner sermaye faaliyetlerini harekete geçirmek. Öğrencilerimiz gerçek iş üzerinde uygulama yapsınlar, ayrıca da ekonomik ihtiyacı olan öğrencilerimiz de döner sermayeden ücretlendirilerek ekonomik problemleri daha aza indirmeye çalışıyoruz. Burası bugün iyi kapasiteli bir yemek fabrikası gibi faaliyet gerçekleştiriyor. Tabii bununla ilgili önümüzdeki süreçte İl Milli Eğitim Müdürü ve diğer yetkililerimizin desteğiyle mutfağımızda hem kaliteli hem daha seviyeli ve sayısal değerleri olan önemli işler yapmayı hedefliyoruz. Döner sermaye faaliyetlerimizin ana amacı, ilgili alana nitelikli iyi eleman vermek. Bunun için de öğrencilerin gerçek iş üzerinde uygulama yapması, onların becerilerini daha iyi seviyeye getiriyor. Daha fazla iş yapma ve gerçek iş üzerinde uygulama yapma fırsatı buluyorlar."

Türkyılmaz, kendilerine bu süreçte destek veren İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve diğer yetkililere teşekkürlerini iletti.

"Aranılan okul olarak piyasadayız"

Yiyecek İçecek Hizmetleri alan şefi Mücahit Aras da öğrencilerin aldıkları eğitimi atölyelerde bizzat uygulama şansı bulduklarını söyledi.

Öğrencilerin sahaya çıktıkları anda öğrendikleri bilgi ve becerileri kolayca yansıttıklarını ifade eden Aras, 35 öğrencinin mutfakta bu eğitim ve döner sermaye faaliyetinin içinde yer aldığını aktardı.

Okuldaki faaliyetlerin öğrencileri hayata hazırladığına işaret eden Aras, "Birçok işletmeden mezun öğrencilerimiz çalışıyor ve aranılan okul olarak piyasada yerimizi almış bulunmaktayız." dedi.

"2 bin 200 kişilik yemek veren fabrikayla eş değeriz"

Usta öğretici ve mutfak şefi Ayhan Dağlı da sabah 04.00'te günlük yemeğin hazırlık aşamasıyla maratonun başladığını anlattı.

Hazırlık aşamasından itibaren öğrencilerle birlikte hareket ettiklerini aktaran Dağlı, "Şu anda 2 bin 200 kişilik yemek veren fabrikayla eş değeriz. Amacımız önce hijyen sonra kalite. Kaliteli yemek çıkarıyoruz." şeklinde konuştu.

Dağlı, öğrencilerin yemeklerin dağıtımında da önemli rol aldıklarını kaydetti.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü 9. sınıf öğrencilerinden Yiğit Ormancı (17) ise mutfakta çok mutlu bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Hem öğrendiğini hem de çalıştığını dile getiren Ormancı, "Hayata 1-0 önde başlıyorum zaten bu okulda okuyarak. Öğrendiğim zaman da hocalarımız ve okulumuz sayesinde daha güzel yerlere gideceğiz." dedi.

Ormancı, severek yaptığı bu işi yurt dışına taşımak istediğini belirterek, "Yurt dışında dükkan açarak Türk yemeğini orada insanlara göstermek istiyorum. Hem ülkemi temsil ederim hem de beni gururlandıracak bir şey." ifadelerini kullandı.

"Öğrenciler beceri eğitimlerini tamamlıyor"

Bingöl'de de Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Bölümü son sınıfta okuyan 12 öğrenci, 26 okuldaki 2 bin öğrenciye usta öğreticilerin kontrolünde yemek pişiriyor.

Milli Eğitim Müdürlüğünün yemekhanesinde 26 okulda taşımalı eğitim gören 2 bin öğrenciye haftanın 3 günü yemek hazırlayan öğrenciler, bu sayede hem beceri kazanıyor hem de kazanç sağlıyor.

Usta öğreticilerin gözetiminde öğrenciler tarafından hazırlanan yemekler, servis araçlarıyla okullara ulaştırılıyor.

Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Alan Şefi Veysel Dursun, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kendilerine tahsis ettiği mutfakta taşımalı eğitim gören öğrenciler için yemek hazırladıklarını söyledi.

Amaçlarının teorik eğitimin ardından öğrencilere uygulamalı eğitim de vermek olduğunu dile getiren Dursun, "Aynı zamanda okullarımızın yemek ihtiyacını da karşılıyoruz. Bu mutfakta günlük 2 bin kişilik yemek çıkarıyoruz. Öğrenciler bir yandan mutfakta usta öğreticilerle yemek üretimi yapıyor bir yandan da asgari ücretin üçte biri kadar ücret alıyor. Öğrenciler burada hem beceri eğitimlerini tamamlıyor hem de sektörün istediği kalifiye eleman profiline daha yakın hale geliyor, iş hayatının gerçekliğini, iş ahlakını ve disiplinini öğreniyor." diye konuştu.

Dursun, bir arada yemek hazırlayan öğrencilerin iş birliği içerisinde çalışmayı da öğrendiğini aktardı.

"İş hayatına bir adım atmadan önce burası benim için çok iyi oldu"

Öğrencilerden Arife Özdemir, teorik gördükleri eğitimleri bu çalışma ile uygulamaya dönüştürdüklerini belirtti.

İlk kez bu kadar büyük kazanlarda yemek pişirdiğini dile getiren Özdemir, mesleğini severek yaptığını anlattı.

Özdemir, "İş hayatına adım atmadan önce burası benim için çok iyi oldu. Kazancımızla da hem ihtiyaçlarımızı karşılıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyoruz." dedi.

Hayriye Uzun da usta öğreticilerin rehberliğinde öğrenciler için yemek hazırladıklarını belirtti.

"Staj amaçlı Milli Eğitim Müdürlüğünü seçtiğimiz için çok mutluyuz. İşimizi severek yapıyoruz." diyen Uzun, yemekleri zamanında yetiştirmek için malzemeleri bir gün önceden hazırladıklarını söyledi.

Uzun, "Severek ve isteyerek geldim. Karşılığında ücret de alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşımalı eğitim gören öğrencilerin yemeği meslek liselerinden
Taşımalı eğitim gören öğrencilerin yemeği meslek liselerinden
Taşımalı eğitim gören öğrencilerin yemeği meslek liselerinden
Taşımalı eğitim gören öğrencilerin yemeği meslek liselerinden

milli eğitim bakanlığı, Sakarya, Bingöl, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taşımalı eğitim gören öğrencilerin yemeği meslek liselerinden - Son Dakika


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