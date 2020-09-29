Taşlı Ada'nın "Kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi - Son Dakika

Taşlı Ada'nın "Kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararla Taşlı Ada'nın "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararla Taşlı Ada'nın "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde memnuniyetle karşılandı.

Yassı Ada olarak da bilinen Taşlı Ada dahil 6 ildeki bazı bölgenin korunmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 26 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türkiye'nin en büyük yüz ölçümlü doğal sit alanlarından Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'ndaki 22 adadan biri olan Taşlı Ada hakkındaki karara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Kararın ilçe halkını son derece mutlu ettiğini belirten Ergin, tabiat parkında birçok doğal güzelliğin bulunduğunu vurguladı.

Hem belediyenin hem de ilçe halkının bu güzelliklerin korunması konusunda hassas olduğunu anlatan Ergin, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Taşlı Ada, yüksek hassasiyet gerektiren koruma alanlarının içinde gösterilmiştir. Bu alanların sayısının Ayvalık genelinde artmasını umut ediyoruz. Tabii ki bu sayı arttıkça en azından bizim de gönlümüz rahat olur. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın korunabilmesi için uzun yıllardan bu yana süregelen çok ciddi bir mücadelenin içindeyiz. Geçmişten gelen ve halen sürdürdüğümüz özverili korumacılıkla ilgili mücadelemizin de Cumhurbaşkanımız tarafından ödüllendirildiğini düşünüyoruz."

Taşlı Ada'nın Kesin korunacak hassas alan ilan edilmesi
Taşlı Ada'nın Kesin korunacak hassas alan ilan edilmesi
Taşlı Ada'nın Kesin korunacak hassas alan ilan edilmesi
Taşlı Ada'nın Kesin korunacak hassas alan ilan edilmesi

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taşlı Ada'nın 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi - Son Dakika


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