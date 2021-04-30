Amasya'nın Taşova ilçesinde bir apartmanın deposunda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde sekiz daireli Çamlık Apartmanı'nın depo olarak kullanılan bölümünde yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin fark etmeleri üzerine haber verilen Taşova Belediyesi İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın sonucunda depoda bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.