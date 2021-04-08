Son dakika haberleri... Taşova'da servis şoförlerine eğitim semineri verildi - Son Dakika

Öğretmenevi'nde düzenlenen seminerde konuşan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, okul servis araçlarında görevli personelin yaptıkları işin sorumluluğunun bilincinde olmaları açısından bu tarz eğitimleri önemsediklerini söyledi.

Taşova'da İl Jandarma Komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenci taşıyan servis şoförlerine seminer verildi.

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