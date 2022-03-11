Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

İlçe merkezinde bir kuaför salonunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede iş yerinin tamamını kaplayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İş yeri sahibi Taner İltaş, yangında iş yerinin tamamen yandığını söyledi.

Yangına müdahale eden ekiplere teşekkür eden İltaş, "Hasarım çok büyük." dedi.