Son Dakika | Tatvan'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Son Dakika | Tatvan'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

11.03.2022 16:27

Bir son dakika haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

İlçe merkezinde bir kuaför salonunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede iş yerinin tamamını kaplayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İş yeri sahibi Taner İltaş, yangında iş yerinin tamamen yandığını söyledi.

Yangına müdahale eden ekiplere teşekkür eden İltaş, "Hasarım çok büyük." dedi.

Son Dakika | Tatvan'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
Son Dakika | Tatvan'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
Son Dakika | Tatvan'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

YORUMLAR
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Hisarcık, Bitlis, Tatvan, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Tatvan'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika


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