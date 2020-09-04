Son dakika haberleri... Tatvan'da kaçak cep telefonu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak 39 cep telefonu ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak oldukları belirlenen 13'ü akıllı 39 cep telefonu ele geçirildi. Kaçak telefonları piyasaya süren F.A., Ö.F.Y., A.T., S.E. ve C.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin, polisteki sorguları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 15:13 - Kaynak: DHA
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