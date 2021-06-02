Son dakika haberleri: Tatvan'da şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak ile güvenlik korucusu Yücel Aki için tören düzenlendi
Son dakika habere göre Şehitler için düzenlenen tören Törene katılanlar Şehit yakınları Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarının getirilmesi Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması Dua edilmesi Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarının helikoptere götürülmesi BİTLİS - Eren-11 Operasyonu'nda, Tatvan'da...
Şehitler için düzenlenen tören
Törene katılanlar
Şehit yakınları
Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarının getirilmesi
Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması
Dua edilmesi
Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarının helikoptere götürülmesi BİTLİS - Eren-11 Operasyonu'nda, Tatvan'da çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak ile güvenlik korucusu Yücel Aki için tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:06 Kaynak: AA
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