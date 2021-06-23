Van Gölü Aktivistleri Derneği ile Tatvan Bisiklet Topluluğu üyeleri tarafından, Van Gölü'ne dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Tatvan sahilinde bir araya gelen dernek üyeleri, "Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın" sloganıyla bisiklet turuna başladı.

İlçe merkezinde başlayan bisiklet turuna katılanlar, sahil boyunun ardından İşletme ve Kale mahallelerine geçerek turu sonlandırdı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyelerinden Cihan Doğar, gazetecilere, Van Gölü çevresinde yaşayan herkesin gölün temizliği konusunda gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirtti

Tatvan Bisiklet Topluluğu Başkanı Kamil Sönmez de farkındalık oluşturmak ve Van Gölü konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini sağlamak amacıyla haftada bir gün bisiklet turu etkinliği yapacaklarını belirti.