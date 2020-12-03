Son dakika haberleri! Tatvan'da yaşayan bedensel engelli gençten "Evde Kal" çağrısı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan doğuştan bedensel engelli olan 19 yaşındaki Azad Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla "Evde Kal" çağrısında bulundu.

Bedensel engelinden dolayı yürüyemeyen ve konuşamayan genç yazar Azad Özdemir, "Dünya Engelliler Günü"nde "Engelsiz Hayatlar" adlı şiir kitabı bastırdı.

İlk kitabını çıkarmanın mutluluğunu yaşayan Özdemir, yıllardır engeli nedeniyle evden çıkamadığını belirterek, vatandaşlara da belirlenen tedbirlere uyarak evde kalmaları çağrısında bulundu.

Anne Mürşide Özdemir ise oğlunun başarılarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Engellerine rağmen eğitimini aksatmayan Azad'ın kısa zamanda okuma yazmayı öğrendiğini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Güzel şeyler yazarak kendini ifade etmeye başladı. Bilgisayar aracılığıyla yazarak kendisini ifade ediyor. Halası, amcası ve bizlerin desteğiyle kitap yazmaya başladı. Bu çok güzel bir duygu, bunu ifade etmekte güçlük çekiyorum. Anneler Günü'nde düzenlenen bir programda, daha önce hiç görmediğim bir şiir okudu. Okuduğu 'Anne' şiirini dinlediğimde çok duygulandım. Azad aynı zamanda tiyatroya başladı, çok ilgisi var bu alanlara. Okumayı ve yazmayı çok seviyor."