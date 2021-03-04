Son dakika haberleri: Tatvan'daki helikopter kazasında 10 asker şehit oldu - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan 4 askerin birinin daha şehit olduğunu, şehit sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan biri daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 10'a yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.

(İHA)