Üye Girişi
Son dakika haberleri | TAV ve Fraport, Antalya Havalimanı ihalesini kazandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | TAV ve Fraport, Antalya Havalimanı ihalesini kazandı

01.12.2021 15:27
Son dakika haberleri | TAV ve Fraport, Antalya Havalimanı ihalesini kazandı

Son dakika gündem haberine göre TAV Havalimanları ve Fraport ortaklığının, Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılması ve 25 yıllık işletme hakkı için gerçekleştirilen ihalede 7 milyar 250 milyon avro ile en iyi teklifi vererek ihaleyi kazandığı bildirildi.

TAV Havalimanları ve Fraport ortaklığının, Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılması ve 25 yıllık işletme hakkı için gerçekleştirilen ihalede 7 milyar 250 milyon avro ile en iyi teklifi vererek ihaleyi kazandığı bildirildi.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün DHMİ Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen ihaleye TAV ve Fraport ortaklığının yanı sıra Vnukovo-INTEKAR Yapı ortaklığı katıldı.

TAV ve Fraport ortaklığı, 25 yıllık kira bedelinin yüzde 25'ini peşin ödeyecek. İhale, var olan anlaşmanın sonlanacağı Ocak 2027'den Aralık 2051'e kadar olan 25 yıllık dönemi kapsıyor.

"Antalya'nın potansiyelini gerçekleştirmek için çalışacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV olarak havalimanlarına yatırım yaptıklarını ve havalimanı işletmeciliği alanında faaliyet gösterdiklerini hatırlattı.

Akdeniz'in en büyük turizm merkezi olan Antalya'da, ortakları Fraport'la 3,5 yıldır uyumlu ve başarılı bir işletme gerçekleştirdiklerini aktaran Şener, "Bu dönemde Antalya, tarihinin en yüksek yolcu trafiğine ulaştı. Son 2 yılı pandeminin etkisi altında geçirmiş olsak da sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerle, gelişmiş turizm altyapısıyla Antalya'nın çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyoruz. Bu anlaşmayla havalimanının ihtiyaç duyduğu kapasite artışını gerçekleştirmek üzere en kısa sürede yatırıma başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bugün Türkiye'de yatırım yapmak konusundaki kararlılıklarını ve Türk havacılığının geleceğine olan inançlarını bir kez daha vurgulamış olduklarını kaydeden Şener, "Ulaştırma Bakanlığı yönlendiriciliğinde, son 20 yılda Türkiye'yi havacılıkta dünyanın önde gelen ülkeleri arasına sokan DHMİ, SHGM ve THY başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ortağımız Fraport ile birlikte, sahip olduğumuz bilgi birikimini kullanarak Antalya'nın potansiyelini gerçekleştirmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fraport AG Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Stefan Schulte ise "Antalya Havalimanı'nı uzun yıllardır işletiyor olmaktan ve dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri olarak geliştirmekten gelen deneyimimizle başarılı bir teklifte bulunduk. Ortağımız TAV'la birlikte müşteri memnuniyeti, inovasyon ve operasyonel mükemmelliğe odaklı olarak uzun yıllar boyunca hizmet vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ortak girişim, havalimanının kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkaracak

Verilen bilgiye göre, TAV ve Fraport ortaklığı, ilk etapta yaklaşık 600 milyon avro olmak üzere toplamda yaklaşık 765 milyon avro yatırımla havalimanının kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkaracak.

Yatırım kapsamında, dış hatlara hizmet veren 82 bin metrekarelik Terminal 2 genişletilerek 190 bin metrekarelik yeni bir terminal haline getirilecek. Aynı zamanda 37 bin metrekarelik iç hatlar terminali kapasitesi de iki katına çıkarılarak 78 bin metrekare olacak. 2040 yılında da 70 bin metrekarelik yeni dış hatlar terminali açılacak.

Yaklaşık 1 milyon metrekarelik apron alanı eklenerek park pozisyonu sayısı 106'dan 181'e, terminallerdeki köprü sayısı 20'den 38'e yükseltilecek. Yeni inşa edilecek kapalı otoparkın üzerinde 8 helikopterlik bir heliport alanı yer alacak. Havalimanında yeni bir devlet konuk evi inşa edilecek. Yeni yapılacak genel havacılık ve kargo terminallerinin girişleri düzenlenerek havalimanının ana girişinden ayrılacak. 3 yıl içinde tamamlanması planlanan çalışmalar mevcut operasyonu etkilemeden gerçekleştirilecek.

1960'da hizmete giren Antalya Havalimanı, toplam alanı 178 bin metrekareye ulaşan iç ve dış hatları terminalleri ve iki paralel pistiyle 2019'da 35,7 milyon yolcuya hizmet verdi.

Yatırım, Antalya, Turizm, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | TAV ve Fraport, Antalya Havalimanı ihalesini kazandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor 15:20 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında! 15:19 Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında! Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi 15:17 Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi 14:52 Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda 14:26 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar 13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 13:31 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale 12:29 Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale

Son Dakika Haberleri
15:26 Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi
15:20 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor
15:19 Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında!
15:18 Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı!
15:17 Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi
14:50 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi
14:48 Ünlü anketçi Özer Sencar, Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasını yorumladı: Seçimin ayak sesleri olabilir!
14:47 Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti
14:47 Babası birkaç gün önce ölmüştü! Instagramdan yaptığı reklamlar tepki çekti!
14:46 İşverenler asgari ücretin 3.501 TL-3.750 TL arasında olmasını istiyor! Anketi, Bakan paylaştı!
Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi         
15:26
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı! Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı!         
15:18
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi         
14:51
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi         
11:35
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 15:36:23. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | TAV ve Fraport, Antalya Havalimanı ihalesini kazandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement