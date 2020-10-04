Ahırda çıkan yangında 47 koyun telef oldu - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ahır yangınında 47 koyun telef oldu, 13 koyun ise kurtarıldı.

Yangın, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Tepecik beldesindeki A.P.'ye ait ahırda meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve hayvan sahiplerine haber verdi. Alevlerin büyüdüğü ahırdaki 60 koyundan 13'ü tahliye edilirken, 47 koyun yanarak telef oldu. Tavşanlı Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı ile yangın 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü.Jandarmanın yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.