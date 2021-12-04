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Son dakika haberleri | Tavşanlı'da kömür bandında sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Tavşanlı'da kömür bandında sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti

04.12.2021 19:45
Son dakika haberleri | Tavşanlı'da kömür bandında sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde madende çalışırken kömür bandında sıkışan bir işçi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde madende çalışırken kömür bandında sıkışan bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek beldesinde özel bir madende kömür bandında işçi olarak çalışan Mehmet Samur (29), bandın temizliğini yaptığı sırada kömür bandına sıkışması sonucu hayatını kaybetti. Samur'un cansız bedeni, nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri | Tavşanlı'da kömür bandında sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Tavşanlı'da kömür bandında sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Tavşanlı'da kömür bandında sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Tavşanlı'da kömür bandında sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti

Tavşanlı, Kütahya, Kömür, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Tavşanlı'da kömür bandında sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Tavşanlı'da kömür bandında sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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