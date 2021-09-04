Son dakika haberleri... Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Kütahya karayolu 8. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan Mustafa İdi yönetimindeki 43 FV 481 plakalı otomobil ön tekerinin patlaması sonucu bariyerlere çaptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde yolcu olarak bulunan Şerife İdi yaralandı.

Yaralı 112 Acil ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA