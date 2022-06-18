Son dakika haberleri! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

18.06.2022 10:36
Son dakika haberleri! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı çevre yolu üzeri Emet kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. (66) idaresindeki 43 HS 407 plakalı otomobil ile Celal K. (18) yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Celal K. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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