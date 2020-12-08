Son dakika haber: Tayland'da güzellik kraliçeleri ölümden döndü - Son Dakika

Son dakika haber: Tayland'da güzellik kraliçeleri ölümden döndü
08.12.2020 15:29
Son dakika haber... Tayland'da her yıl gerçekleştirilen "Miss Tayland" yarışmasının ikinci gününde şapka ve yüz koruması takan 30 güzellik kraliçesi, poz vermek için bir köprüye çıktı.
Tayland'da her yıl gerçekleştirilen "Miss Tayland" yarışmasının ikinci gününde şapka ve yüz koruması takan 30 güzellik kraliçesi, poz vermek için bir köprüye çıktı. Köprünün çökmesiyle sular altında kalan güzeller zor anlar yaşadı.
Tayland'ın Chiang Mai şehrinde, güzellik kraliçeleri ölümden döndü. Ülkede her yıl gerçekleştirilen "Miss Tayland" yarışmasının ikinci gününde şapka ve yüz koruması takan 30 güzellik kraliçesi, poz vermek için bir köprüye çıktı. Güzellerin ağırlığını kaldıramayan asma köprü çöktü. Sular altında kalan güzellik kraliçeleri zor anlar yaşandı. O anlar kameraya yansıdı.Talihsiz olayda 3 yarışmacının hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
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