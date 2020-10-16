Son dakika haberleri: Tayland'da hükümet karşıtı protestolara polis müdahalesi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Tayland'da hükümet karşıtı protestolara polis müdahalesi
16.10.2020 17:58
Gelen son dakika haberine göre Şemsiyeleriyle bekleyen göstericiler Polisin göstericilere tazyikli su sıkması Göstericiler ve polis arasında çıkan arbede Siam Center'da oturan göstericilerBANGKOK - Tayland'da polis, ordu ve monarşinin ülkede siyasete ve toplumsal özgürlüklere yönelik baskılara karşı protesto düzenleyen bir...
Şemsiyeleriyle bekleyen göstericiler
Polisin göstericilere tazyikli su sıkması
Göstericiler ve polis arasında çıkan arbede
Siam Center'da oturan göstericiler
BANGKOK - Tayland'da polis, ordu ve monarşinin ülkede siyasete ve toplumsal özgürlüklere yönelik baskılara karşı protesto düzenleyen bir grup göstericiyi dağıttı.
Son Dakika Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Savaş meydanında umduğunu bulamayan Paşinyan, Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için Avrupa'daki Ermenilere sarıldı Aliyev, Karabağ'daki kirli tezgahı deşifre etti: Öldürülen askerler arasında Kanada ve Lübnan pasaportlu kişiler var G.Saray, altyapı oyuncularının peynir ve ekmekle beslendiği iddiasına yanıt verdi Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür