Son dakika haberleri: Tayland'da hükümet karşıtı protestolara polis müdahalesi - Son Dakika

Şemsiyeleriyle bekleyen göstericiler

Polisin göstericilere tazyikli su sıkması

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbede

Siam Center'da oturan göstericiler

BANGKOK - Tayland'da polis, ordu ve monarşinin ülkede siyasete ve toplumsal özgürlüklere yönelik baskılara karşı protesto düzenleyen bir grup göstericiyi dağıttı.