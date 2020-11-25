Son dakika haberleri! Tayland'da hükümet karşıtları monarşi reformu için protesto düzenledi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tayland'da hükümet karşıtları monarşi reformu için protesto düzenledi

25.11.2020 18:19

Gelen son dakika haberine göre Tayland'da anayasal reform ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası için bir süredir gösteriler düzenleyen hükümet karşıtı gruplar, kraliyet ailesinin lüks harcamalarını protesto etmek üzere sokaklara döküldü.

Tayland'da anayasal reform ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası için bir süredir gösteriler düzenleyen hükümet karşıtı gruplar, kraliyet ailesinin lüks harcamalarını protesto etmek üzere sokaklara döküldü.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ve kraliyet ailesinin gayrimenkul varlıklarından sorumlu Kraliyet Mülk Bürosu'nun başkent Bangkok'taki merkez binası önünde toplanan binlerce protestocu, monarşiye ait mal varlıkları ve harcamaların şeffaf bir şekilde açıklanması talebinde bulundu.

Buradaki gösterinin ardından Tayland Kralı Vajiralongkorn'un hisse ortağı olduğu Siam Ticaret Bankası merkez binasına yürüyen protestocular, burada da monarşi reformu sloganları attı.

Protestocular, bu bankada hesabı olanların paralarını çekmesi için kampanya başlattı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan protestocu gruplardan Özgür Gençlik, "Halkın paralarıyla yapılan harcamalar açıklanmalıdır. Bize ve milletimize ait olan varlıkları geri almak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Hükümetin protestocuları susturmak için Kral'a hakaret yasasını koz olarak kullandığını öne süren protestocu grup, "Uluslararası camia, Tayland hükümetini uyarmalı ve protestocularla diyalog ortamı kurulması için tavsiyede bulunmalıdır." açıklamasında bulundu.

Dün 12 protesto lideri, Kral Vajiralongkorn'a hakaret suçlamasıyla mahkemeye çağrılmıştı.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

29 Ekim'de Başbakan Prayut, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek, hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Son dakika haberleri! Tayland'da hükümet karşıtları monarşi reformu için protesto düzenledi
Son dakika haberleri! Tayland'da hükümet karşıtları monarşi reformu için protesto düzenledi
Son dakika haberleri! Tayland'da hükümet karşıtları monarşi reformu için protesto düzenledi
Son dakika haberleri! Tayland'da hükümet karşıtları monarşi reformu için protesto düzenledi

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tayland'da hükümet karşıtları monarşi reformu için protesto düzenledi - Son Dakika


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