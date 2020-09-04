Son dakika haberleri! Tayland'da kefaletle serbest bırakılan aktivistler yeniden gözaltına alındı - Son Dakika

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da mahkeme, monarşi ve ordu kontrolündeki siyasi rejime karşı protestoların öncülerinden iki aktivist hakkındaki kefaletle serbest bırakma kararlarını iptal etti.

Başkent Bangkok'da temmuzda düzenlenen protesto nedeniyle gözaltına alınan ve kefaletle serbest bırakılan avukat Arnon Nampha ve sosyal hizmet görevlisi Panupong Jadnok, kararın ardından yeniden gözaltına alındı.

Aktivistler, temmuz ayında başkent Bangkok'da düzenlenen bir protestoyla bağlantılı yürütülen soruşturmada geçen ay gözaltına alınmıştı.

Tayland yasalarına göre polis şüphelileri resmi bir suçlama olmadan 48 gün süreyle gözaltına alabiliyor.

Öğrenci protestoları

Tayland'da lise ve üniversitelerdeki kılık kıyafet düzenlemelerine karşı mayıs ayında başlatılan eylemler, zaman içinde siyasal rejimi ve öğrencilerin "baskıcı" olarak nitelendirdiği uygulamaları hedef alan geniş çaplı protesto hareketine dönüşmüştü.

Monarşinin ve ordunun siyasetten elini çekmesi, insan haklarına ve halkın demokratik taleplerine saygı göstermesi çağrısıyla farklı kentlerde gösteri düzenleyen öğrenciler, anayasanın değiştirilmesini, seçimlerin yenilenmesini ve muhaliflere yönelik baskılara son verilmesini talep ediyor.

Tayland'da 2014'te eski Başbakan Yingluck Şinavatra liderliğindeki hükümete karşı askeri darbe düzenlenmişti. O sırada Genelkurmay Başkanı olan Prayut Çan-oça, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.

5 yıl süren cunta yönetiminin ardından yapılan seçimde Prayut'un kurucusu olduğu parti, yeni Seçim Kanunu'nun sağladığı avantajlarla parlamentoda çoğunluğu sağlamış, cunta lideri, tamamı ordu tarafından atanan Senatonun desteğiyle yeniden başbakanlık koltuğuna oturmuştu.