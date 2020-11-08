Tayland'da anayasal reformlar ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası talebiyle bir süredir kitlesel protestolar düzenleyen muhalif gruplar yine başkent Bangkok'ta toplandı.

Bloomberg'in haberine göre, Bangkok'ta bir araya gelen protestocular monarşide reform arzusunu dile getirdikleri dilekçeleri Kral Maha Vajiralongkorn'a teslim etmek istediklerini dile getirdi.

Göstericilerin dilekçeleri Kral Vajiralongkorn'a nasıl teslim edeceği veya bunları Kral'a iletilmek üzere kimin teslim alacağı ise belirsizliğini koruyor.

Protestonun organizatörleri, yaptıkları açıklamada, bugünkü gösterinin, "monarşinin demokrasiden uzaklaştırılması yerine anayasaya uygun hale getirilmesine ilişkin taleplerinin Kral'a doğrudan iletilmesiyle ülke tarihinde bir dönüm noktası" olacağını kaydetti.

Bangkok'ta, Kral'ın destekçileri de karşı bir gösteri için toplandı.

Tayland'da hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak Meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıklar şeklinde devam etmişti.

Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişinin katılımıyla 2014'ten bu yana en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14-15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta OHAL ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyerek aynı gece Bangkok'ta yürüyüş yapan ve polis barikatlarını aşarak Başbakanlık binasına yürüyen protestocu gruplar, gösterilere her gün devam edeceklerini açıklamıştı.

Hükümet, OHAL kararını 22 Ekim'de protestocuların baskısı sonucu kaldırmıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasının ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.