Son dakika haberleri | Tayland'da protestocular hükümetin uzlaşma heyeti kurma teklifini reddetti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Tayland'da protestocular hükümetin uzlaşma heyeti kurma teklifini reddetti

04.11.2020 17:11
Son dakika haberleri | Tayland'da protestocular hükümetin uzlaşma heyeti kurma teklifini reddetti, System.String[]

Son dakika haberi... KUALA Tayland'da anayasal reformlar ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası talebiyle bir süredir kitlesel protestolar düzenleyen muhalif gruplar, hükümetin protestocuları dinlemek için parlamentoda "uzlaşma heyeti" kurmaya yönelik teklifini kabul etmedi.

KUALA Tayland'da anayasal reformlar ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası talebiyle bir süredir kitlesel protestolar düzenleyen muhalif gruplar, hükümetin protestocuları dinlemek için parlamentoda "uzlaşma heyeti" kurmaya yönelik teklifini kabul etmedi.

Başkent Bangkok'taki kraliyet sarayı yakınlarında bir meydanda basın açıklaması düzenleyen protesto liderlerinden Jatupat Boonpattararaksa, hükümet tarafından kurulan hiçbir komitede yer almayacaklarını belirterek, "Başbakan Prayut görevde kalmayı sürdürdükçe ülkemizin maruz kaldığı sorunların çözülmeyeceğine inanıyoruz." dedi.

Protesto lideri Jatupat, söz konusu teklifin zaman kazanmak için hazırlanmış siyasi bir oyun olduğuna dikkati çekerek, "Başbakanın istifası ve reform taleplerimizi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Başbakan Prayut, dünkü basın açıklamasında, mecliste protestolar için özel komite kurmayı planladıklarını açıklamıştı.

Komitede milletvekilleri, senatörler ve protestoculardan temsilcilerin yer alacağını söyleyen Prayut, üyelerin kim olacağına dair detay vermemişti.

Tayland'da hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisi'nin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıklar şeklinde devam etmişti.

Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişinin katılımıyla 2014'ten bu yana en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14-15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta OHAL ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyerek aynı gece Bangkok'ta yürüyüş yapan ve polis barikatlarını aşarak Başbakanlık binasına yürüyen protestocu gruplar, gösterilere her gün devam edeceklerini açıklamıştı.

Hükümet, OHAL kararını 22 Ekim'de protestocuların baskısı sonucu kaldırmıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasının ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Başbakan, Bangkok, Hükümet, Tayland, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Tayland'da protestocular hükümetin uzlaşma heyeti kurma teklifini reddetti - Son Dakika


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