Son dakika haberleri | Tayland'ın esrarı yasallaştırma kararının ardından bazı Asya ülkeleri uyarı yayınladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Tayland'ın esrarı yasallaştırma kararının ardından bazı Asya ülkeleri uyarı yayınladı

03.07.2022 13:27
Son dakika haberleri | Tayland'ın esrarı yasallaştırma kararının ardından bazı Asya ülkeleri uyarı yayınladı

Gelen son dakika haberine göre Tayland'ın 9 Haziran'da esrar yetiştirmeyi ve bulundurmayı yasal hale getirme kararının ardından bazı Asya ülkeleri Taylandlıları ülkelerine esrar getirmemeleri yönünde uyardı.

Tayland'ın 9 Haziran'da esrar yetiştirmeyi ve bulundurmayı yasal hale getirme kararının ardından bazı Asya ülkeleri Taylandlıları ülkelerine esrar getirmemeleri yönünde uyardı.

Straits Times'ın haberine göre, Endonezya, Güney Kore ve Japonya'nın Bangkok büyükelçiliklerinden yayımlanan yazılı açıklamada, bu ülkelere esrar taşıyan Tayland vatandaşlarının hapis cezası, para cezası hatta ölüm cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Bunun yanı sıra Singapur ve Çin de yurt dışındaki vatandaşlarına her türlü esrar kullanımına karşı uyarıda bulundu.

Singapur'da uyuşturucu kullanmak suçundan 10 yıla kadar hapis ve 20 bin dolara kadar para cezası uygulanabiliyor.

Tayland hükümeti, 9 Haziran'da esrar yetiştirmeyi ve bulundurmayı yasal hale getirerek, Asya'da esrarı suç olmaktan çıkaran ilk ülke olmuştu.

Esrar satmanın da suç olmaktan çıktığı Tayland'da yetkililer, yerli esrar ticaretinin tarım ve turizme katkı sağlamasını umuyor ancak ticari kenevir ürünlerinin ülke dışına çıkarılması yasak.

Hükümet, ayrıca esrara ilişkin suçlar sebebiyle cezaevinde bulunan 4 bin kişiyi de tahliye etmeyi planlıyor.

Tayland, 2020'de tıbbi amaçlı esrar üretimini ve kullanımını suç olmaktan çıkaran ilk Asya ülkesi olmuştu.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Tayland, Asya, Güncel, Son Dakika

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