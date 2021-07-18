Tayland'ın başkenti Bangkok'ta polis, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetme şeklini protesto eden kalabalığa plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

South China Morning Post'un haberine göre, başkent Bangkok ve diğer 9 ilde uygulanan kısmı tedbirlere rağmen Kovid-19 vaka sayılarının artmaya devam etmesi, aşılama kampanyasının yavaşlığı ve kısıtlamaların daha da genişletilmesi halkta öfkeye neden oldu.

Tayland Başbakanı Prayuth Çan-oça ve hükümetinin, salgını yönetme biçimine tepki gösteren binden fazla protestocu, salgın nedeniyle hayatını kaybeden Taylandlıları sembolize eden içi doldurulmuş beyaz çuvallarla başkentteki Demokrasi Anıtı'nın etrafında toplandı.

Toplanan kalabalığın jiletli telleri keserek hükümet binasına doğru ilerlemeye çalışması üzerine polis, protestoculara plastik mermi, tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Virüsle mücadelede hastane yataklarının tükendiği ifade edilirken, Tayland nüfusunun sadece yüzde 5'inden azının aşılandığı bildirildi.

Bugüne kadar 403 binden fazla vakanın görüldüğü ülkede, 3 bin 341 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.