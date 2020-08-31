Son dakika haberleri... Tayvan'da dev uçurtmaya tutunan 3 yaşındaki çocuk 30 metre havaya savruldu - Son Dakika

Tayvan'da haftasonu gerçekleştirilen festivalde korku dolu anlar yaşandı. Ülkenin Hsinchu kentinde Nanliao Limanı'nda düzenlenen uçurtma festivalinde dev bir uçurtmayı tutan 3 yaşındaki küçük kız, rüzgarın aniden esmesiyle uçurtmayla birlikte havalandı. 30 metre yükseklikte ölümle burun buruna gelen küçük kıza festivale katılan yarışmacılar kurardı. Küçük kızın ölümden döndüğü o anlar kameraya yansıdı.

Tayvan 'da haftasonu gerçekleştirilen festivalde, dev uçurtmaya tutunan 3 yaşındaki küçük kız, rüzgarın etkisiyle aniden uçurtmayla birlikte havalandı. Havada 30 metre yükseklikte uçurtmayla birlikte savrulan küçük kızın o anları kameraya yansıdı.

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