Son dakika haberleri | TBB'den protesto edilen senetlere ilişkin yeni düzenleme

Türkiye Bankalar Birliği, vadesinde ödenen, protesto edilen ve protestosu kaldırılan senetlere ilişkin bilgilerin, toplanma ve paylaşma süresini 1 güne indirdi.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada şu ifadelere yen verildi: "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından, bankalardan 15'er günlük dönemlerle toplanan ve üyelerle paylaşılan; vadesinde ödenen, protesto edilen ve protestosu kaldırılan senetlere ilişkin bilgilerin, toplanma ve paylaşma süresi 1 güne indirilmiştir.

Senet bilgilerinin, 20 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla, günlük olarak toplanmasına ve üyelerle paylaşılmasına başlanmıştır.

Bu uygulama ile; banka ve finansal kuruluşlara; müşteri kredi değerlendirme süreçlerinde senet ödemelerine ilişkin güncel bilgilere erişim,gerçek ve tüzel kişilere; borçlu oldukları senetleri, vadesinde veya protesto olduktan sonra ödediklerinde, ödeme bilgilerinin bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından güncel olarak izleme ve değerlendirme imkanı sağlanmaktadır." - İSTANBUL