Son dakika haberleri | TBB'den protesto edilen senetlere ilişkin yeni düzenleme - Son Dakika

Son dakika haberleri | TBB'den protesto edilen senetlere ilişkin yeni düzenleme

Son dakika ekonomi haberine göre Türkiye Bankalar Birliği, vadesinde ödenen, protesto edilen ve protestosu kaldırılan senetlere ilişkin bilgilerin, toplanma ve paylaşma süresini 1 güne indirdi.

Son dakika haberleri | TBB'den protesto edilen senetlere ilişkin yeni düzenleme, System.String[]

Türkiye Bankalar Birliği, vadesinde ödenen, protesto edilen ve protestosu kaldırılan senetlere ilişkin bilgilerin, toplanma ve paylaşma süresini 1 güne indirdi.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada şu ifadelere yen verildi: "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından, bankalardan 15'er günlük dönemlerle toplanan ve üyelerle paylaşılan; vadesinde ödenen, protesto edilen ve protestosu kaldırılan senetlere ilişkin bilgilerin, toplanma ve paylaşma süresi 1 güne indirilmiştir.

Senet bilgilerinin, 20 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla, günlük olarak toplanmasına ve üyelerle paylaşılmasına başlanmıştır.

Bu uygulama ile; banka ve finansal kuruluşlara; müşteri kredi değerlendirme süreçlerinde senet ödemelerine ilişkin güncel bilgilere erişim,gerçek ve tüzel kişilere; borçlu oldukları senetleri, vadesinde veya protesto olduktan sonra ödediklerinde, ödeme bilgilerinin bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından güncel olarak izleme ve değerlendirme imkanı sağlanmaktadır." - İSTANBUL

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 02:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | TBB'den protesto edilen senetlere ilişkin yeni düzenleme - Son Dakika Ekonomi

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