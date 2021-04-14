Türkiye Basketbol Ligi 24. hafta erteleme mücadelesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor , evinde ağırladığı Semt 77 Yalovaspor 'a 75-60 mağlup oldu

Dr. Mehmet Öz ile kardeşi Nazlım Suna Öz arasında bu kez kira kavgası çıktı