TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Bunun hesabı, mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır."

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop: '(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Bunun hesabı, mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır.' - Son Dakika

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