Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Bunun hesabı, mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır."
07.11.2020 13:13
Son dakika gelişmesine göre TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Bunun hesabı, mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır.
TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Bunun hesabı, mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır."
Hukuk, TBMM, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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