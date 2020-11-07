Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Bunun hesabı, mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır." - Son Dakika

Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Bunun hesabı, mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır."

07.11.2020 13:13
Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop:

Son dakika gelişmesine göre TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Bunun hesabı, mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır.

TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Bunun hesabı, mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır."

Hukuk, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop: '(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Bunun hesabı, mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır.' - Son Dakika


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