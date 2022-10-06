Son dakika haberleri! TBMM Başkanı Şentop: "Gerek ateşkes gerek kalıcı barışın temini için gayret göstermeye devam edeceğiz"Şentop, Ukrayna Meclis Başkan Yarımcısı... - Son Dakika
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Son dakika haberleri! TBMM Başkanı Şentop: "Gerek ateşkes gerek kalıcı barışın temini için gayret göstermeye devam edeceğiz"Şentop, Ukrayna Meclis Başkan Yarımcısı...

06.10.2022 20:42

Son dakika habere göre - TBMM Başkanı Şentop: "Gerek ateşkes gerek kalıcı barışın temini için gayret göstermeye devam edeceğiz" Şentop, Ukrayna Meclis Başkan Yarımcısı Kondratiuk ile görüştü TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi çerçevesinde Ukrayna Meclis Başkan Yardımcısı Olena Kondratiuk...

- TBMM Başkanı Şentop: "Gerek ateşkes gerek kalıcı barışın temini için gayret göstermeye devam edeceğiz"

Şentop, Ukrayna Meclis Başkan Yarımcısı Kondratiuk ile görüştü

JAKARTA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi çerçevesinde Ukrayna Meclis Başkan Yardımcısı Olena Kondratiuk ile görüştü. Şentop, "Türkiye olarak biz önce gerek ateşkes gerek kalıcı barışın temini için gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi çerçevesinde bulunduğu Endonezya'da temaslarını sürdürüyor. Şentop, Ukrayna Meclis Başkan Yardımcısı Olena Kondratiuk ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna'nın egemenliğinin önem taşıdığını ifade eden Şentop, Türkiye'nin savaşın başından bu yana Ukrayna'ya verdiği desteğin süreceğini söyledi. Süreci yakından takip ettiklerini kaydeden Şentop, "Ülkenizin işgal altındaki bazı bölgelerinde referandum ve kısmi seferberlik kararını endişeyle karşıladık. Referandum kararını da, Rusya'nın ilhak kararını da kabul etmediğimizi kamuoyuna açıkladık. Bu tür adımların kimseye faydası yoktur. Tam tersine barış çabalarını da zora sokmaktadır" dedi.

"5.5 milyon tonun üzerinde tahıl dünya pazarlarına ulaşabildi"

Meclis Başkanı Şentop, birçok bölgedeki çatışmalar nedeniyle gelen göçmenlere ev sahipliği yapan Türkiye'nin savaşın başlamasıyla birlikte Ukrayna'dan gelen mültecilere de kapılarını açtığını ifade etti. Savaştan sadece Ukrayna ve komşusu ülkelerin etkilenmediğine işaret eden Şentop, tahıl krizinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabasıyla çözüldüğünü hatırlatarak, bu sayede 5.5 milyon tonun üzerinde tahılın dünya pazarlarına ulaşabildiğini vurguladı. Şentop, "Bu sürecin devam etmesi önemlidir" dedi. Tahıl anlaşmasının dünyadaki tahıl fiyatlarına istikrar getirdiğini de kaydeden Şentop, "Türkiye olarak biz önce gerek ateşkes gerek kalıcı barışın temini için gayret göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu. Şentop ayrıca, G20 dönem başkanı Endonezya'nın toplantıya Ukrayna'yı çağırmasının önemine dikkat çekti.

"Sizin sayenizde biz de ürettiğimiz tahılı dünyanın başka bölgelerine ulaştırma imkanı bulduk"

Ukrayna Parlamento Başkan Yardımcısı Olena Kondratiuk, her türlü desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini ileterek, Ukrayna'nın başından beri barış müzakerelerine olumlu yaklaştığını ve Türkiye'nin de verdiği destekle süreci yönlendirdiğini söyledi. Kondratiuk, Rusya'nın referandum ve işgal kararlarının hiçbir ülke tarafından tanınmaması gerektiğini vurguladı. Tahıl koridoru çabasından dolayı da teşekkürlerini sunan Kondratiuk, "Sizin sayenizde biz de ürettiğimiz tahılı dünyanın başka bölgelerine ulaştırma imkanı bulduk. Umuyoruz anlaşmanın süresi uzatılır ve yürürlükte kalır" diye konuştu.

Kondratiuk ayrıca esir değişimini sağladığı için Türkiye'ye teşekkür etti.

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GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ekim 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ekim 2022 TBMM Başkanı Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde konuştu Açıklaması TBMM Başkanı Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

G20 Liderler Zirvesi, Mustafa Şentop, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! TBMM Başkanı Şentop: 'Gerek ateşkes gerek kalıcı barışın temini için gayret göstermeye devam edeceğiz'Şentop, Ukrayna Meclis Başkan Yarımcısı... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! TBMM Başkanı Şentop: "Gerek ateşkes gerek kalıcı barışın temini için gayret göstermeye devam edeceğiz"Şentop, Ukrayna Meclis Başkan Yarımcısı... - Son Dakika
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