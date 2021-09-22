TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Karadağ ile Türkiye arasında yüksek düzeyli mükemmel ilişkilerin olmasından mutluluk duyuyoruz." dedi.

Şentop, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Mustafa Şentop, kabulde yaptığı konuşmada, Abazoviç'i Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yaklaşık 1 ay önce Karadağ'ı ziyaret ettiğini anımsatan Şentop, "Orada güzel görüşmeler yapıldığını, mutabakatlar, kararlar alındığını öğrendim. İlişkileri daha ileriye taşıması bakımından kararlılığı Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Aynı iradenin Karadağ makamları tarafından teyit edildiğini gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkenizde çok sıcak ve samimi bir misafirperverlikle karşılandı. Birçok konuda kararlar alındı. Bunlardan bir tanesi de ticaret hacmimizin 250 milyon dolara çıkartılması yönündeydi. Bu konudaki kararlılık hepimize yeni bir ufuk açmıştır." diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de Balkanlardan hicret etmiş bir ailenin çocuğuyum. Vaktiyle eski Yugoslavya şimdi Makedonya sınırları içerisinde Gevgeliya'dan 1926 yılında Türkiye'ye göç etmişler. Bunun için çok daha yakın bir şekilde takip ettiğimi, sık sık ziyaret ettiğimi ifade etmek isterim. Göreve başladığım tarihten itibaren bütün Balkan ülkeleriyle, başta Karadağ olmak üzere çok yakın sıcak ilişkilerimizi parlamentolar düzeyinde sürdürdük. 2011'den 2015'e kadar Türkiye-Karadağ Dostluk Grubu Başkanı görevini üstlenmiştim.

Biz, Balkan ülkelerinde barış içinde bir arada yaşamanın önemini biliyoruz ve Balkanlar'daki barış ve güvenliğin Avrupa açısından bir sigorta olduğu kanaatindeyiz. Karadağ bu bakımdan çok önemli bir ülke. Yakın zamanda Karadağ'da Müslüman azınlıklara yönelik bazı ırkçı saldırılar olmuştu ama bunun karşısında hükümetin kesin bir karar alması, bunların gerçekleştiği bölgelere hükümet mensuplarının yapmış olduğu ziyaretler çok önemliydi, çok faydalı sonuçlar verecektir. Karadağ ile Türkiye arasında yüksek düzeyli mükemmel ilişkilerin olmasından mutluluk duyuyoruz. Karadağ'ın, Avrupa Atlantik kurumlarına dahil olması ile ilgili Türkiye daima destekleyici bir tutum sergiledi. AB üyelik sürecinin de en kısa zamanda tamamlanmasını arzu ediyoruz."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde fiziki ziyaretler ve temasların azaldığına işaret eden Şentop, "Salgının çok kısa zamanda sona ermeyeceğine dair bir kanaat mevcut. Dolayısıyla bizim, salgının sona ermesini beklememiz, uluslararası ilişkileri büyük bir sekteye uğratacaktır. Bu bakımdan bu tür ziyaretlerin başlamış olmasını ve ivme kazanarak devam etmesini önemli ve gerekli görüyorum. Sizin de ziyaretinize müteakiben, Sağlık Bakanınız ile Ekonomi ve Kalkınma Bakanınız Türkiye'yi ziyaret edecekler. Tüm bu toplantı, görüşmeler ve ziyaretlerinizin, iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sunacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç de "Karadağ ve Türkiye iki dost ülke ancak bu bile yeterli değil; dostluğun ötesinde iki kardeş ülke olarak nitelemek istiyorum." görüşünü paylaştı.

Mevcut ikili iyi ilişkilere, parlamentoların sağlayacağı katkının yadsınamayacağını vurgulayan Abazoviç, "Halihazırda güzel ilerleyen ilişkilerimize büyük katkılar, parlamentolar tarafından sağlanacaktır. Büyük ve güçlü bir ülke Türkiye, ekonomi ve kalkınmada tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz. NATO ve AB'ye tam üyelik için verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kabul, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.