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Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop, "Milli mücadele; iman, kararlılık ve adanmışlıktır" - Son Dakika

Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop, "Milli mücadele; iman, kararlılık ve adanmışlıktır"

04.09.2021 17:31

Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Şentop, "Milli mücadele; iman, kararlılık ve adanmışlıktır" Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 102.

TBMM Başkanı Şentop, "Milli mücadele; iman, kararlılık ve adanmışlıktır"

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 102. Yıldönümü anma etkinliklerinde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milli mücadelenin; iman, kararlılık ve adanmışlık olduğunu belirtip Sivas'ta reddedilen mandacılığın farklı şekillerde karşımıza çıktığını söyledi.

SİVAS - Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 102. Yıldönümü anma etkinliklerinde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop milli mücadelenin; iman, kararlılık ve adanmışlık olduğunu belirtip Sivas'ta reddedilen mandacılığın farklı şekillerde karşımıza çıktığını söyledi.

Dünyaya, Türk milletinin manda ve himayeyi kabul etmeyeceğinin haykırıldığı Sivas Kongresinin 102. yıldönümü, Sivas'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sivas Kongresinin gerçekleştirildiği, günümüzde Kongre Müzesi olarak kullanılan binanın bahçesinde kutlama programı düzenlendi.

Burada konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "1002 yıl önce ecdadın gösterdiği dik duruş ve azim bugün bizlere de azim olmaktadır. Yine aynı azim, aynı duygu ve aynı ruhla bu vatanın bölünmez bütünlüğünün devamı için bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. "dedi.

Milli mücadeleyi üç kelime ile özetledi

Kutlama programında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milli mücadelenin özünü; iman, kararlılık ve adanmışlık kelimeleri ile özetleyerek, "100 yıl önce vatanımız ilhak ve işgal, milletimiz esir edilmek tehdidi ile karşı karşıyaydı. Büyük kayıplarla ve maalesef mağlup olarak çıktığımız Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda milletimiz, bin yıldır vatan kıldığı topraklarda yok edilmek üzereydi. İki yüz yıl boyunca, mütemadiyen savaşlarla, felaket ve facia ile örselenmiş milletimiz, son kale olarak gördüğü bu vatan topraklarından da sürülmek istenmekteydi. Bugünden bakıldığında bazı kararları ve hamleleri kolay ve tabii görmek kolaydır. Fakat facia ölçüsünde mağlubiyet ve acılarla hırpalanmış, bitkin ve gururu kırılmış bir milletin yeniden ayağa kalkması sanıldığı kadar kolay değildir. Onca kayıptan ve mağlubiyetten sonra bunu yapacak kudrete ve kararlılığa sahip olmak, evvela sarsılmaz bir iman, sonra kararlılık ve adanmışlık gerektirir. Milli Mücadele işte tam da budur. Mirasçısı olmakla iftihar ettiğimiz Milli Mücadelenin ruhunu özetlemek gerekse şu üç kelime yeterlidir: iman, kararlılık ve adanmışlık." dedi.

"Milli mücadele silahlı çatışmadan ibaret değildir"

Şentop konuşmasında milli mücadelenin silahlı çatışmadan ibaret olmadığının altını çizerek, "Milli Mücadele bir silahlı çatışmadan ibaret değildir. Asıl büyük mücadele, başlangıçta, işgal tehdidi karşısında hangi yolun doğru ve şerefli olduğu hususundaki tartışmalarda ortaya çıkmıştır. 102 yıl evvel Sivas'ta toplanan kongrede temel meselelerden birisi, Amerikan manda ve himayesinin reddi olmuştur. Sivas Kongresi'nde bir hatip kürsüye çıkarak, 'Müstakil yaşamaya mali durumumuz müsait değildir, zira çok borcumuz vardır' diyebilmiştir. Fakat, Kongre heyetinin kahir ekseriyeti, milletimizin asaletine yakışan bir şekilde, tereddütsüz olarak, bedeli ne olursa olsun tam bağımsızlık uğruna mücadele etmenin zaruretini benimsemiş ve dünyaya ilan etmiştir." dedi.

"Mandacılık zaman zaman karışımıza çıkabilmiştir"

Şentop, Sivas'ta reddedilen mandacılığın zaman zaman farklı şekillerde karşımıza çıktığına vurgu yaparak, "Sivas'ta kesin bir dille red ve ilan edilen, mahkum edilen mandacılık, geçtiğimiz yüzyıl içinde de, rafine edilmiş inceltilmiş şekilleriyle, zaman zaman karşımıza çıkabilmiştir. Millete ve millet iradesine itimadında zaaf olanlar, darbeci ve vesayetçi anlayışlarla "manda ve himaye" taleplerini ortaya koymuşlardır. Millete tepeden bakan, milleti küçümseyen, millet iradesine karşı vatan toprakları dışından destekler elde etmeye çalışan her anlayış, Sivas'ta red ve mahkum edilen mandacılığın eserlerini zihninde ve kalbinde taşımaktadır. Bugünün Türkiye'si, yüz yıl önce istiklal için mandacılığa hayır diyen asil anlayışı, istikbal için zihinlerinden ve kalplerinden çıkartmaya muvaffak olmuş vatan evlatlarının ellerindedir ve onların omuzlarında yükselecektir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da günün anlam ve önemi ile ilgili bir mesaj yayınladı. Mesaj etkinlik alanında okundu. Burada yapılan etkinlikte 4 Eylül Marşı'nın gösterimi yapıldı. Şeref defteri imzalandı. Uluslararası elde eden sporculara ödülleri verildi. Ağırlama oyunu olarak da adlandırılan Sivas Halaya sergilendi. Ayrıca etkinlikler kapsamında muharip uçakların gösterisi düzenlendi. Uçaklar şehir üzerinde uçuş yaptı.

Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop, Milli mücadele; iman, kararlılık ve adanmışlıktır
Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop, Milli mücadele; iman, kararlılık ve adanmışlıktır
Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop, Milli mücadele; iman, kararlılık ve adanmışlıktır
Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop, Milli mücadele; iman, kararlılık ve adanmışlıktır

Mustafa Şentop, Sivas Kongresi, Sivas, Milli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop, 'Milli mücadele; iman, kararlılık ve adanmışlıktır' - Son Dakika


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