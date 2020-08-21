Son dakika haberleri... TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TÜRKİYE KENDİ KENDİNE YETECEK HALE GELMİŞ OLACAK - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de bulunan doğal gaz ile ilgili yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi çıkışında açıklama yapan Mustafa Şentop, 'Türkiye için tarihi bir gün. Bir taraftan güncel olarak baktığımızda Türkiye'nin en büyük ithalatı enerji alanında. Yıllık olarak muazzam paralar vermek zorundayız. Türkiye'de yıllardır, bizim çocukluğumuzdan beri düşündüğümüz şey şuydu; Türkiye'nin etrafından her yerde petrol var, burada yok. Özellikle mi böyle bir şey yer altında kaybedilmiş, yok edilmiş diye düşünürdük hep. Aranırdı bulunamazdı. Şimdi elhamdülillah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve kararlılığıyla, Enerji Bakanlarımız büyük gayret sarf ettiler, bütün Enerji Bakanlığı çalışanlarımız, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan mühendislerimiz hepsi büyük gayretler nihayetinde önemli bir sonuca ulaşıldı. Bu anlaşılan bir başlangıç. İnşallah bunun arkası da gelecek. Böylece Türkiye açısından, bütçemizin çok önemli bir kısmı için gider anlamında olan bir konuda Türkiye kendi kendine yetecek hale gelmiş olacak. Bu çok büyük bir başarıdır. Bunun arkasında yatan şey bu irade ve kararlılıktır. Eğer millet yolunda samimiyetle, hak yolunda samimiyetle çalıştığınız zaman, gayret gösterdiğiniz zaman cenab-ı hak size ummadığınız yerlerden yeni yollar, yeni imkanlar açıyor. Böyle bir imkan, böyle bir fırsat elhamdülillah millet olarak hepimizin sevineceği bir olay" dedi.

"MİLLETİMİZ İÇİN TARİHİ BİR GÜN, BİR DÖNÜM NOKTASI"

Şentop, "Ben, hangi siyasi görüşten olursa olsun 83 milyon herkesin bu işe, bu olaya, bu sonuca sevinmesi gerektiği kanaatindeyim. Böyle olduğunu da düşünüyorum. Tabii Türkiye'ye, bizim akademide eski tabirle müsteşrik, Batılı tabirle oryantalist denilen Batılı akademisyenler doğu, özellikle Osmanlı coğrafyası ve Türkiye üzerine çalıştığı zaman onlara oryantalist, müsteşrik denilirdi. Bu, farklı bir bakış açısı. Kendi çıkarlarına göre Türkiye'yi ve doğuyu değerlendiren bir bakış açısı. İşte bu oryantalist bakış açısıyla hala Türkiye'yi anlamaya çalışanlar, milletimizin heyecanına, sevincine ortak olmadan bu meseleleri ele alanlar var. Zaman zaman bazı küçümseyen veya bu yapılan işin ve neticenin ehemmiyetini küçültmeye çalışan yaklaşımlar var. Bunlar önemli değil. Milletimiz için tarihi bir gün, bir dönüm noktası. Türkiye, enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek, gelişecek, refah ve kalkınma yolunda daha büyük adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Şentop açıklamalarının ardından gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.