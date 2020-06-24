Son dakika haberleri: TBMM'de, yeni 'koronavirüs' önlemleri - Son Dakika

Son dakika haberleri: TBMM'de, yeni 'koronavirüs' önlemleri

Son dakika haberi... TBMM Koronavirüs Kriz Yönetim Komisyonu, koronavirüs salgınının risk ve tehditlerinin en aza indirilmesi adına bir dizi tedbir kararı aldı.

TBMM Koronavirüs Kriz Yönetim Komisyonu, koronavirüs salgınının risk ve tehditlerinin en aza indirilmesi adına bir dizi tedbir kararı aldı. Meclis personelinin kumanyaları, görev yerlerinde dağıtılacak, kış bahçeleri ve 100'üncü Yıl Bahçe Lokantası hariç olmak üzere Meclis Yerleşkesi ve eklentilerinde bulunan tüm çay ocaklarının hizmetine son verilecek.

TBMM Genel Sekreterliği'nce yayınlanan genelgeye göre; koronavirüs salgınından kaynaklanan risk ve tehditlerin Meclis bünyesinde en aza indirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan Koronavirüs Kriz Yönetim Komisyonu, toplanarak alınacak yeni tedbirleri ele aldı. Bu çerçevede hazırlanan genelgede alınan tedbir kararları sıralandı.

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Bu kapsamda; 100'üncü Yıl Bahçe Lokantası ve Üyeler Lokantası hariç tüm lokantaların kapatılmasıyla bütün personele kumanyaları, Destek Hizmetleri Başkanlığı'nca görev yerlerinde dağıtılmaya başlanacak. Kış bahçelerinde ve 100'üncü Yıl Bahçe Lokantası'nda bulunanlar hariç olmak üzere TBMM Yerleşkesi ve eklentilerinde bulunan çay ocakları servis yapmayacak.

Personel, yerleşke içinde sosyal mesafe, maske ve el hijyeni başta olmak üzere temizliğe hassasiyetle riayet edecek. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve TBMM Koruma Daire Başkanlığı tarafından pandemi timleri oluşturulacak. Bu timler alınan kararların uygulanması başta olmak üzere salgınla mücadelede uygulanan önlemlerin denetiminden sorumlu olacak. TBMM Yerleşkesi ve eklentilerinde ortaya çıkacak ihlaller için tutanak düzenleyebilecek ve tutanaklara istinaden gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.


Koronavirüs, Bahçe, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: TBMM'de, yeni 'koronavirüs' önlemleri - Son Dakika

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