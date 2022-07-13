Son dakika haberleri | TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, şehit ailelerini ziyaret etti

13.07.2022 13:07
Son dakika haberleri | TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, şehit ailelerini ziyaret etti

Son dakika gelişmesine göre TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şehit ailelerini ziyaret etti.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şehit ailelerini ziyaret etti.

Yayman, şehit Kadir Hasan Demirkol, Mikdat Ataş ve Haydar Şenel'in ailelerini ziyaretinde, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını söyledi.

Şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu dile getiren Yayman, "Sizin acınız bizim acımızdır. Evladın yeri asla doldurulamaz ama bizleri her türlü ihtiyacınızda koşabileceğiniz bir evladınız olarak görün. Bizler sizlerin hizmetkarlarıyız. Vatanı uğruna canlarını fedakarca veren tüm şehitlerimiz, sizleri bizlere emanet etmişlerdir. Sizlere hizmet etmek kadar kutsal bir görev yoktur. Sizleri seviyoruz ve her daim yanınızda olmaya söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yayman'a ziyaretlerinde Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik de eşlik etti.

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Kaynak: AA

Kırıkhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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