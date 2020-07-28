Son dakika haberleri... TBMM Fındık Çalışma Grubu'ndan "fındık alım fiyatı" açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... TBMM Fındık Çalışma Grubu'ndan "fındık alım fiyatı" açıklaması

Son dakika güncel haberi: Fındık üretilen illerin milletvekillerinden oluşan TBMM Fındık Çalışma Grubu adına açıklama yapan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Fındık üreticilerimiz açıklanan fiyattan çok memnun, adeta çifte bayram sevinci yaşıyor.

Fındık üretilen illerin milletvekillerinden oluşan TBMM Fındık Çalışma Grubu adına açıklama yapan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Fındık üreticilerimiz açıklanan fiyattan çok memnun, adeta çifte bayram sevinci yaşıyor." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te beraberindeki AK Parti ve MHP milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, fındık üretilen illerdeki milletvekillerinin, fındık alım fiyatlarıyla ilgili açıklama yapmayı talep ettiklerini belirterek, "Söz kendilerinde." dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, fındık üretilen Giresun, Trabzon, Ordu, Samsun, Düzce, Zonguldak, Bolu, Sakarya ve Kocaeli illerinin milletvekillerinden oluşturulan TBMM Fındık Çalışma Grubu adına açıklama yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün, 2020 yılı fındık alım fiyatlarını açıkladığını dile getiren Öztürk, fiyatların, 50 randıman Giresun kalite kabuklu fındık için 22,5 lira, 50 randıman levant kalite kabuklu fındık için ise 22 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

Fındık alım fiyatına mazot, gübre desteği, tarım sigortası, iyi tarım desteği ve alan bazlı destekler de ilave edildiğinde 2 liranın üzerinde bir fiyatın daha eklendiğini, böylece fındık fiyatlarının 25 lirayı bulduğunu ifade eden Öztürk, "TBMM Fındık Çalışma Grubu olarak açıklanan fiyat ve destekler için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Hükümetin, her yıl olduğu gibi bu yıl da beklentileri karşıladığını ve gereğini yaptığını vurgulayan Öztürk, "Fındık üreticilerimiz açıklanan fiyattan çok memnun, adeta çifte bayram sevinci yaşamaktadır. Şimdi sıra üreticimizdedir. Üreticimiz de fındığı erkenden yani tam olarak olgunlaşmadan toplamayarak, iyi kurutarak, mecbur kalmadıkça emanete vermeyerek fındığına sahip çıkmalı ve açıklanan fiyatların üzerinde bir fiyatla ürününü değerlendirmelidir. Böylece fındıktan hem üreticimiz hem de Türkiye kazançlı çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Öztürk, fındık üretilen illerin milletvekilleri olarak üreticilere her zaman destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fındık Çalışma Grubu'nu oluşturan milletvekilleri ve sahada alım sürecini yürütecek Toprak Mahsülleri Ofisi çalışanlarına teşekkür etti.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da fındık üreticilerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Öztürk, açıklanan fındık fiyatlarının Türkiye'ye, üreticilere, fındık sanayicilerine ve ihracatçılara hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

Toplantıya, AK Parti Ordu Milletvekilleri Metin Gündoğdu ve Ergün Taşcı, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora ve Muhammet Balta, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz katıldı.

Son dakika haberleri... TBMM Fındık Çalışma Grubu'ndan fındık alım fiyatı açıklaması

Milletvekili, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 04:45

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... TBMM Fındık Çalışma Grubu'ndan 'fındık alım fiyatı' açıklaması - Son Dakika

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