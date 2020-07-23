BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, partisinin, Meclis Dilekçe Komisyonuna sunduğu 2 milyon imzası ile Anayasa değişikliğine yönelik kanun teklifi bulunduğunu belirterek, "Biz iki suç için; kadın cinayetleri ve küçük yaşta çocuklarımızı öldüren cani sapıklar ve bizzat kurşunu sıkan teröristler için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Akar, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın onurlu bir mücadele olduğunu belirterek, mücadelenin Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başladığını, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas kongreleriyle hız kazandığına işaret etti.

Erzurum Kongresi'nde Kurtuluş Savaşı'nın ilke ve esaslarının saptandığını, yurdun tümünü ilgilendiren tarihsel kararların, Kurtuluş Mücadelesi ve laik, demokratik Cumhuriyetin temel ilkeleri için dayanak oluşturduğunu vurgulayan Akar, "23 Temmuz 1919 tarihinde küçük bir okul salonunda başlayan Milli Mücadele'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 101. yılında başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ateşi yakan tüm kahramanlarımızı saygı ve özlemle anıyorum." diye konuştu.

Akar, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, "Erzincan'ın tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, Erzincan'ın sahip olduğu doğal güzellikleri ile her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin ilgisini daha fazla çektiğini söyledi.

Yaz ve kış sporları ile adrenalin sporlarının yapılabildiği şehrin, aynı zamanda tarihi ve manevi mekanları ile misafirlerini karşıladığını anlatan Çakır, "Yazın serinlik ve görsel güzelliği, kışın buz tutan şelalesi ile Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, aynı zamanda kışın yerli ve yabancı buz tırmanışı yapan dağcıların uğrak noktasıdır.

Doğal maden suyunun çıktığı, geniş park alanlarının bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği Ekşisu mesire alanı özellikle ailelerin hoş vakit geçirebilecekleri bir mekandır." diye konuştu.

Rakibi Artvin Hopaspor'u yenerek finale adını yazdıran Anagold 24 Erzincanspor'u tebrik eden Çakır, şampiyon olarak 2. Lige çıkmasını temenni ettiği takımın, yeni stadında yeni tarihler yazacağını dile getirdi.

" Hatay'daki işsizlik oranı Türkiye ortalamasının üzerinde"

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur "Hatay'ın Türkiye'ye katılışının 81. yıl dönümü" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, Hatay'ın Anavatan'a katılması, Atatürk'ün dünyada sorunların savaşmadan anlaşarak çözülebileceğine dair görüşünün en somut örneği olduğunu vurguladı.

İktidarın, Suriye'deki yanlış politikalarıyla, Türkiye ve Hatay ekonomisini zarara uğrattığını savunan Güzelmansur, Hatay'daki işsizlik oranının, ülke ortalamasının üstünde seyrettiğini, Hatay'ın bereketli topraklarında çiftçilerin üretimden koptuğunu öne sürerek, iktidarın dengesiz göç politikasının zararını gören illerden birinin de memleketi olduğunu iddia etti.

Güzelmansur, iktidarın, dış politikada, Atatürk'ü örnek alması gerektiğini de belirtti.

"Yarınki Cuma namazını Ayasofya'da kılma bahtiyarlığı..."

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Destici "Ayasofya'nın ibadete açılması" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, terörle mücadelede hayatlarını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, güvenlik güçlerine başarılar diledi.

Süper Lig'e çıkan Hatayspor ve Erzurumspor'u kutlayan Destici, takımlara başarı dileklerini iletti.

Kurtuluşa ve Cumhuriyete doğru gerçekleştirilen büyük yürüyüşün en büyük adımlarından biri olan Erzurum Kongresi'nin açılışının 101. yıl dönümü olduğunu vurgulayan Destici, Kongre'de alınan kararları sıraladı.

Destici, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Erzurum Kongresi üyelerini ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmetle ve saygıyla andı.

Türkiye'nin, her gün çocuklara ve kadınlara yönelik vahşi suçlarla sarsıldığını, son olarak Pınar Gültekin'in hayatını kaybettiğini anlatan Destici, zanlının bulunmasını sağlayan güvenlik güçlerini kutladı.

Mustafa Destici, "Bir ülkede bir suça engel olunamıyorsa, yapılması gereken ilk işin, o suça ait cezalar olduğunu tekrar hatırlatıyor, kızımıza Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bir kere daha vurguluyorum ki BBP olarak Meclis Dilekçe Komisyonunda 2 milyon imzamız, verilmiş olan Anayasa değişikliği teklif metnimiz var. Biz iki suç için; bir bu tür kadın cinayetleri ve küçük yaşta çocuklarımızı öldüren cani sapıklar ve bizzat kurşunu sıkan teröristler için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz." dedi.

Destici, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına yönelik karardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Çok geniş yelpazedeki fikir ve sanat insanlarının, ülke tarihinde en çok tartışılan konulardan biri olan Ayasofya Camii'ne yönelik duygu ve düşüncelerini dile getirdiğini aktaran Destici, Türkiye'de bulunan ve 567 yıldır Türk'e ait olan bir yapıyla ilgili dışardan karar ve talimat verme hevesinde olanların Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenlik hakkı üzerine düşürmeye çalıştıkları gölgeye, ışık tutulması gerektiğini vurguladı.

Destici, Türkiye'nin herhangi bir ülke veya kişinin parmak sallayarak talimat vermesine boyun eğmeyecek kadar büyük bir devlet olduğuna dikkati çekerek, "Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde, en zor günlerinde bile bu tür kükreyen fareleri ciddiye almamıştır. Bugünün Türkiye Cumhuriyeti de bu saygısızlıklara mahal vermemiştir, vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Danıştay kararı öncesi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi olan Ayasofya'nın, fatihinin vasiyetine ve vakıf senedine aykırı bir statüde bulunduğunu da ifade eden Destici, "Bu iki hususu ve yıllarca içinde bulunduğumuz yanlıştan rahatsızlığını en çok seslendiren ve Ayasofya'nın ibadete açılması mücadelesini hiçbir zaman bırakmayan bir camianın mensubu olarak, tekrar, memnuniyetimizi dile getirmek istiyor; Danıştay Genel kuruluna, 10. Dairenin kıymetli üyelerine hassaten Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Mustafa Destici, 1500 yıla yaklaşan ömründe Ayasofya'nın, en iyi korunduğu dönemi Türklerin idaresi altında yaşadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İbadete açıldığı takdirde, ülkemizde, tarihi değer taşıyan pek çok ibadethanede olduğu gibi tarihi mirasın titizlikle muhafaza edileceğini, bu konuda hiç kimsenin tereddüt ya da endişe yaşamaması gerektiğini hatırlatıyor; kararın, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah yarınki Cuma namazını Ayasofya'da kılma bahtiyarlığına bizleri eriştirecek Rabbime hamdüsenalar sunuyorum."