Son dakika haberleri! TBMM Genel Kurulunda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2021 Yılı Bütçeleri üzerinde AK Parti milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kendisinden önce CHP Grubu adına söz alan Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın, CHP'nin Türkiye'de yaptığı hizmetlerin üzerinde yazılı olduğunu dile getirdiği kağıt ruloyu ve "AKP'nin 18 yılda sattıklarının listesi" dediği kağıt ruloyu kürsüden asmasına değinerek, "Biraz önce muhalefetin gerçekten utandığımız bir şovunu izledik. Eğer AK Parti'nin hizmetlerini görmek istiyorlarsa doğuya gitsinler, AK Parti'yi görürler. Batıya gitsinler AK Parti'yi görürler. Kuzeye gitsinler AK Parti'yi görürler, güneye gitsinler AK Parti'yi görürler. Köprülerden geçerken AK Parti'yi görürler. Marmaray'dan geçerken AK Parti'yi görürler. Şehir hastanelerine gittiklerinde AK Parti'yi görürler, organize sanayilere gittiklerinde AK Parti'yi görürler." dedi.

Esnaf ve sanatkarların koronavirüs salgınından etkilendiğini dile getiren Tüfenkçi, "Onlara verilen desteklere baktığımız zaman, faiz indirimleri, Halk Bankasının kredileri... Bazılarınız bundan da rahatsız oluyorlar. 'Niye bu ucuz kredileri sağlıyorsunuz?' diyorlar ama biz bu ucuz kredileri sağlamaya devam edeceğiz. Esnafın yanında olmaya her daim devam edeceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan esnaf dostu bir Cumhurbaşkanı, bir Başkan, bir lider." diye konuştu.

"Bu bütçeye savaş bütçesi demek bu millete en büyük ihanettir"

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, 2021 yılı bütçesinin millete en iyi hizmeti en etkin şekilde ulaştırma vizyonuyla hazırlandığının altını çizerek, "Her alanda tarihi reformları hayata geçiren hükümetimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmette ve başarıda sınır tanımayan bir anlayış içerisinde ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Müslüman ülkelerin kahir ekseriyeti bir araya gelerek ittifakla, Helal Akreditasyon Kurumunun kurulmasına karar verdiklerinde Türkiye'nin bunun öncülüğünü yaptığını anlatarak, "2 trilyon dolara sari bir ticaret hacminin konuşulduğu böyle bir dünyada, hiç şüphesiz, bu kurumlarımıza ihtiyaç vardır." dedi.

Bu milletin büyük bir millet, kültür coğrafyasına ve gönül coğrafyasına hitap eden bir millet olduğuna dikkati çeken Çakır, "Bu milletin dünü de bugüne de, inşallah, geleceği de aydınlık olacaktır. Dolayısıyla, bu bütçeye, gelip bu kürsüden milletin gözünün içine bakarak 'Bu bütçe, savaş bütçesidir.' diyenleri lanetliyorum. Bu bütçe, savaş bütçesi değildir. Bu bütçe, bu milletin anasının ak sütü gibi helal bütçesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Çakır, Türkiye'den herkesin övünmesi, iftihar duyması gerekirken bu bütçeye "savaş bütçesi" demenin, bu millete en büyük ihanet olduğunu dile getirdi.

"Politikalarımıza hız kazandırdık, kazandırmaya da devam edeceğiz"

AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, dünyayı saran pandemi nedeniyle ekonomilerde küçülme yaşandığını, Türkiye'nin ise 2023'e giden yoldaki hedeflerine ulaşmak için var gücüyle çalıştığını belirterek, "Milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonumuzla katma değeri yüksek üretim öncülüğünde büyümeyi teşvik edecek politikalarımıza hız kazandırdık, kazandırmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, GAP'ın hem finansal ve hem de teknolojik olarak cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projelerinden biri olduğuna işaret ederek, "2002 yılında GAP bölgesinde yapılan ihracat 689,4 milyon dolar iken 2019 yılında 9,2 milyar dolar olmuş ve 13 kattan fazla artış göstermiştir. GAP bölgesinin Türkiye'nin toplam ihracat içindeki payı yüzde 1,9'dan; yüzde 5,3'e yükselmiştir." bilgisini paylaştı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin 2021 yılı bütçesinin 96 milyon 666 bin lira olarak belirlendiğine işaret ederek, "DAP İdaresi faaliyetlerine başladığı 2013 yılından itibaren bin 723 adet projeyi destekleme kapsamına almış ve bu projelere toplam 826 milyon lira ödenek tahsis edilmiştir. Küçük ölçekli tarımsal sulama projeleri kapsamında 2013-2020 yılları arasında toplam 849 adet projeyi desteklemiştir. Bu projelerin tamamlanmasıyla 4 bin 245 kilometre kanal inşa edilerek 1 milyon 696 bin hektar alan sulamaya açılmıştır." diye konuştu.

"Sesimiz daima devletimizin bekası, milletimizin refahı için yükselsin"

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, KOP İdaresi'nin geniş tarım arazilerine rağmen su kaynakları en sınırlı olan ancak ülkenin gıda güvenliği için de stratejik konumda bulunan KOP bölgesinde toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve kırsal kalkınma önceliğinde faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatarak, "Koronavirüs salgınıyla birlikte ortaya çıkan gıda güvenliğinin önemi bu bölgenin cazibesini bir kez daha ortaya çıkarmıştır." dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, bütçe görüşmeleri de başta olmak üzere muhalefetin kürsüden söylediklerini hayretle izlediğini belirterek, "PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ terör örgütlerine meydan okuruz, ses buradan gelir. Kendi halkına zulmedip sınır boylarımızı terör yuvasına çeviren Esed'e dokunuruz, ses buradan gelir. Akdeniz'de milletimizin geleceği için Yunan'a, Rum'a dokunuruz, ses buradan gelir. Azeri kardeşlerimizin hukuku için Karabağ'da Ermenistan'a dokunuruz, ses buradan gelir. Hafter'e dokunsak, Kandil'e dokunsak, ses buradan gelir. Devletimizin egemenliği, milletimizin bağımsızlığı için nereye dokunsak, kime dokunsak ses buradan gelir. İstiyoruz ki Cumhurbaşkanımıza olan karşıtlığınız devleti ve siyaset kurumunu itibarsız kılmasın. İstiyoruz ki sesimiz daima devletimizin bekası, milletimizin refahı için yükselsin." yorumunu yaptı.

"Muhalefetin gündeminde, Türkiye düşmanlarına ülkesinin yöneticilerini şikayet etmek var"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, KOBİ'lerin sanayi üretimine adaptasyonu için AK Parti'nin çalıştığını anlatarak, 2002 yılından beri Kütahya'da bir organize sanayi bölgesinin olduğunu, şimdi ise bu sayının 7'ye ulaştığını dile getirdi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, iktidarın maruz kaldığı her saldırının, hedeflerinden döndürmeyi amaçlasa da AK Parti'nin güçlü ve büyük, müreffeh ve demokrat Türkiye idealinden asla vazgeçmeden yoluna devam edeceğini ifade ederek, "AK Parti'nin gündeminde, hukuk ve ekonomi reformları, tüm dünyayı etkileyen salgın hastalık, dünyanın en girift ve tartışmalı ilişkilerinin yaşandığı bir coğrafyada ülkemizin hak ve hukukunu, menfaatlerini korumak varken, büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz ki muhalefetin gündeminde, Türkiye düşmanlarına ülkesinin yöneticilerini şikayet etmek, ülke gerçeklerinden uzaklaşarak gereksiz gündemler oluşturmak var." diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Türk Patent ve Marka Kurumunun patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar, lisans tescil, kayıt işlemleri, sınai mülkiyet haklarının korunması gibi önemli görevleri yerine getirdiğini anlatarak, "Denizlerin dibinden, uzayın derinliklerine kadar her alanda markamızı oluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dosta güven düşmana korku veren İHA'larımızı, SİHA'larımızı, tanklarımızı, tüfeklerimizi yerli ve milli imkanlarla üretmeseydik bugün bölgemizde bu kadar güçlü olabilir miydik? Tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu yoğun bakım solunum cihazını çok kısa sürede yapabilir miydik? İşte, Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde geldiğimiz nokta. İşte, gurur duyduğumuz Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

"Ayrımcı zihniyet elbette bu bütçede kendini bulamaz"

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, güçlü bir Türkiye olarak teknoloji alanında da milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonuyla başarı hikayelerine imza attıklarını ve yeni başarı hikayelerini yazmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu bütçe, bugüne kadar hayata geçirilen reformlarımız gibi, bundan sonra da kalıcı, güçlü reformların habercisi olan 'Bizi izlemeye devam edin.' bütçedir." ifadelerini kullandı.

"Bu bütçede kimler kendilerini bulamaz?" diye soran Gözgeç şöyle devam etti:

"Her fırsatta kadın haklarından bahsedip hain, alçak, çukur PKK terör örgütünün dağa kaçırdığı, terörist olmaya zorladığı, hayalleri çalınan kız çocuklarını, tacizleri görmezden gelenler bu bütçede kendilerini bulamaz. 'İktidarın peşinden giden öğretmene ben öğretmen demem' diyerek kendi gibi düşünmeyeni ötekileştiren, ayrımcı zihniyet elbette bu bütçede kendini bulamaz. 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyerek onurlu ve dik duruş sergileyen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hedeflerimize güvenle ilerlerken 'Orada ne işim var, burada ne işim var?' deyip mandacı zihniyetle dışarıdan demokrasi dilenenler bu bütçede kendini bulamaz."

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, topyekun bir kalkınmanın bilimle ve eğitimle olacağına inandığını dile getirerek, "Dünyanın hayret ve kıskançlıkla izlediği, dosta güven düşmana korku veren İHA'larımız, SİHA'larımız, TİHA'larımız, ANKA'larımız, HÜRKUŞ'umuz ve yerli motorumuzla uçacak Gökbey'imiz, AK Parti hükümetlerimizin teknolojiye ve bilime verdiği önemi, bununla da kalmayıp Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünün lafta değil, icraatta nasıl gerçekleştiğini, kimin iş, kimin laf ürettiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Türkiye Uzay Ajansının dünyaya açık olup, dünyayla birlikte üretme, uzaya bir iz bırakma vizyonu ortaya koyan bir kuruluş olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Birileri diyor ya hep, 'Coğrafya kaderdir." Bir karamsarlık zerk etmeye çalışıyorlar. Biz de diyoruz ki, evet, coğrafya kaderdir. Şanlıurfa Harranlı El Battani, biliyorsunuz, bir yılın 365 gün olduğunu hesap eden kişidir, dolayısıyla bu bizim kaderimize dahildir. Sibernetiğin babası El Cezeri, Cizrelidir. Ali Kuşçu'nun torunu Mirim Çelebi'yi Edirne yetiştirmiştir. Cacabey'in Kırşehir'i, Kadızade'nin Bursa'sı bizim kaderimizdir, gökyüzü bizim kaderimizdir. Dolayısıyla bu kaderin bir parçası olan gençler bizim kuantum uydularımızı, küp uydularımızı, kendi fırlatma sistemlerimizi tasarlayacaklar, uzay istasyonlarımızı tasarlayacaklar. Bu noktada, bırakın, gençler bu ülkenin gerçek başarılarıyla özgürce gurur duyabilsinler ve ülkelerini olabildiğince sevebilsinler."

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, AK Parti Düzce Milletvekili Çakır'ın "'Bu bütçe, savaş bütçesidir.' diyenleri lanetliyorum." ifadesi üzerine yerinden söz alarak, "O laneti aynen kendisine iade ediyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise Oluç'a konuşmasını iade ettiğini belirterek, bütün AK Partili milletvekillerinin konuşmalarını tebrik etti ve hepsinin grup olarak arkasında olduklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın konuşmasını ümitvar bir konuşma olduğunu belirterek, "Sayın milletvekilim, siz gelmeden önce Büyük Atatürk'ün o sözü Türk Hava Yollarının uçaklarında da yazardı, sizden sonra yani AK Parti gelince o söz silindi." dedi.

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise Altay'a "'İstikbal göklerdedir' diyor Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan da 26 tane havalimanını 56'ya çıkarmak suretiyle bunu gerçekleştiriyor. Hava yolunu halkın yolu olarak gerçekleştirmek suretiyle bu söze imzamızı atıyoruz." yanıtını verdi.