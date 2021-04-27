Son dakika haberleri | TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı

27.04.2021 17:43
Son dakika haberleri | TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı, System.String[]

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Lütfi Akca, "İklim değişikliğine bağlı olarak şehir selleri, gelecekte etkisin daha da artıracak.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Lütfi Akca, "İklim değişikliğine bağlı olarak şehir selleri, gelecekte etkisin daha da artıracak. Çok önemli bir şehir güvenlik sorunu ortaya çıkabilir. Seller mevcut mühendislik yaklaşımlarıyla yönetilemez hale geliyor." dedi.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

Akca, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, ODTÜ Çevre Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Ülkü Yetiş komisyon üyelerine sunum yaptı.

Lütfi Akca, iklim değişikliğinin etkisiyle sel ve taşkın risklerinin artacağını söyledi.

Şehir sellerinin gelecekte etkisini daha da artıracağı uyarısında bulunan Akca, "Çok önemli bir şehir güvenlik sorunu ortaya çıkabilir. Seller mevcut mühendislik yaklaşımlarıyla yönetilemez hale geliyor. Bu risklere karşı yağışı taştığı yerde değil, düştüğü yerde tutabilmek gerekiyor. Riskli bölgelere taşkın tahmin ve erken uyarı sistemleri kurulmalı." diye konuştu.

Su yönetiminin önemini anlatan Akca, yerel yönetimlerin de bu sürece katılarak su güvenliği acil durum planını hazırlaması gerektiğini vurguladı.

Akca, "Göllerimiz ve sulak alanlarımız giderek kurumaktadır. Orman ve Su işleri Bakanlığı döneminde hazırlanan Ulusal Göl ve Sulak Alan Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı kurumlar üzerinde etkili olamamıştır. Yatırım planlamalarının hidrolojik havza göz önüne alınarak planlanması gerekir. Göllerde su seviyesi ölçümünün yaygınlaştırılması sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yetiş de önümüzdeki süreçte içme suyu kalitesinin bozulma eğiliminde olacağını söyledi. Organik ve inorganik kirleticilerin içme suyuna bulaşabileceğini, buna bağlı olarak su ile yayılan hastalıkların artabileceğini dile getiren Yetiş, "İklim değişikliğine bağlı olarak insan sağlığını olumsuz etkileyecek kolera gibi hastalıklarda artış olabilir." dedi.

Sıcaklık artışlarının su kaynaklarını da etkileyeceğine dikkati çeken Yetiş, "İklim değişikliğinin olası sonuçları ağırlıklı olarak su miktarı ilişkili olarak ele alınıyor. Ancak su miktarı ile ilintili olarak su kalitesi sorunları da önemli. Bunun için iki başlığın birlikte alınması gerekir." diye konuştu.

Saatçi ise iklim değişikliğinin sadece ulusal bir mesele değil diplomasinin de konusu olduğunu belirterek, Türkiye'de sınırı aşan veya sınır oluşturan beş su havzasının olduğunu ve bu havzalardaki su potansiyelinin ülkedeki toplam suyun yaklaşık yüzde 39'unu oluşturduğunu kaydetti.

Su konusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Saatçi, elde ettikleri sonuçları karar vericilere sunduklarını belirtti.

Yerel Yönetim, Lütfi Akca, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika


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