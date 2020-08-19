Son dakika haberleri: TCMB 10 milyar liralık geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenledi

Son dakika ekonomi haberine göre Merkez Bankası (TCMB), "sıkılaştırma adımları çerçevesinde" 10 milyar lira tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlediğini açıkladı.

Merkez Bankası (TCMB), "sıkılaştırma adımları çerçevesinde" 10 milyar lira tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlediğini açıkladı. TCMB, "sıkılaştırma adımları çerçevesinde" Pazartesi ve Salı günleri de 10'ar milyar lira tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenledi. TCMB'nin "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin" açıklamasında şöyle denildi: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 9 "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 9 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir."TCMB'nin Salı günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.3 oldu.TCMB dün yaptığı bir açıklama ile ayrıca, sıkılaştırma adımları çerçevesinde, bankaların borç alabilme limitlerinin bugünden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü şöyle duyurdu: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür."



Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:05

Kaynak: DHA

Son Dakika

Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak

Medipol Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu

Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek

Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu

Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı

Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi

27 yaşındaki adam eşine kızıp intihara kalkıştı

32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti

Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Barcelona devreye girdi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında

Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak

Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden kaçarken kaza yaptı