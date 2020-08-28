Son dakika haberleri: TCMB geleneksel yöntemle 10 milyar liralık repo ihalesi açtı

Merkez Bankası ( TCMB ), sıkılaştırma adımları çerçevesinde, haftanın son işlem gününde de geleneksel yöntemle repo ihalesi açmayı sürdürerek, 25 Eylül vadeli 10 milyar liralık repo ihalesi açtı.

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