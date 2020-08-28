Son dakika haberleri: TCMB geleneksel yöntemle 10 milyar liralık repo ihalesi açtı

Merkez Bankası (TCMB), sıkılaştırma adımları çerçevesinde, haftanın son işlem gününde de geleneksel yöntemle repo ihalesi açmayı sürdürerek, 25 Eylül vadeli 10 milyar liralık repo ihalesi açtı.
TCMB'nin Perşembe günü açtığı geleneksel yöntem yapılan repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.13 düzeyinde belirlenmişti.TCMB Perşembe günü açıkladığı Para Politikası Kurulu toplantı özetlerinde, atılan sıkılaştırma adımlarının, fonlama maliyetini yukarı yönlü etkilemeye devam edeceğini vurguladı.Özetlerde, 7 Ağustos tarihinden itibaren haftalık repo ihalelerine ara verildiği anımsatılarak, "Piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkan limitleri önce yarıya indirilmiş, sonrasında ise sıfırlandı" denildi ve eklendi: "TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldü."Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde 13 Ağustos tarihinden itibaren geleneksel repo ihalelerine başlandı."Söz konusu adımlar, önümüzdeki dönemde ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı yönlü etkilemeye devam edecek."
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:38 - Kaynak: DHA
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