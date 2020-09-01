Son dakika haberleri... TCMB geleneksel yöntemle 10 milyar liralık repo ihalesi açtı

Merkez Bankası (TCMB), sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle repo ihalesi açmayı sürdürerek, 29 Eylül vadeli 10 milyar liralık repo ihalesi açtı.

TCMB Pazartesi günü de, geleneksel yöntemle açtığı 28 Eylül vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.15 basit faizden 10 milyar lira verdi. Repo ihalesine 35.4 milyar lira teklif geldi.