Son dakika haberleri... TCMB geleneksel yöntemli repo ihalesinde 10 milyar lira verdi

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde 10 milyar lira fonlama sağladı.

İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama basit faiz yüzde 11.29, en yüksek basit faiz yüzde 11.31 oldu.

TCMB'nin Pazartesi günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama basit faiz yüzde 11.29, en yüksek basit faiz yüzde 11.45 ve Salı günü açtığı ihalede en düşük basit faiz yüzde 11.25, ortalama basit faiz yüzde 11.28, en yüksek basit faiz yüzde 11.34 oldu.Faizini katılımcıların belirlediği geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler yüzde 11.3'ten kademeli olarak gerileyerek bir süre yüzde 10.15 çevresinde kaldı ve sonra yeniden yükselerek, Pazartesi günü yüzde 10.32'ye ulaştı.

Politika faizi olan yüzde 8.25'ten bir hafta vadeli repo ihalesini Ağustos başından bu yana açmayan TCMB, faizin bankalar tarafından belirlendiği geleneksel ihalelerle ortalama fonlama faizini, politika faizinin yaklaşık 200 baz puan üzerinde tutuyor.