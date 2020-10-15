Son dakika haberleri... TCMB geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz yüzde 13.25

Merkez Bankası'nın (TCMB) geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 13.25'e yükseldi. TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 12 Kasım vadeli repo ihalesine 36.9 milyar lira teklif geldi.

TCMB'nin Çarşamba günü açtığı ve yüzde 13.22 ortalama basit faiz ile 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 11 Kasım vadeli repo ihalesine 40.5 milyar lira teklif gelmişti.