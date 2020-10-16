Son dakika haberleri! TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi - Son Dakika

Son dakika haberleri! TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi

16.10.2020 12:11
Son dakika haberleri! TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi, System.String[]

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 13 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 13 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin lira verdi.

İhaleye, 40 milyar 25 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 13,25, 13,27 ve 13,28 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 14,09,14,11 ve 14,13 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Repo İhalesi, Kasım, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi - Son Dakika Ekonomi

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