Son dakika haberleri! TCMB-Temel mal grubu enflasyonu baz etkisiyle geriledi - Son Dakika

Son dakika haberleri! TCMB-Temel mal grubu enflasyonu baz etkisiyle geriledi

Son dakika ekonomi haberine göre Ulaştırma hizmetleri fiyatlarındaki düşüşte tavan fiyat uygulamasının da etkisiyle şehirlerarası otobüs taşıma ücretlerindeki düşüşün belirleyici olduğuna işaret eden Merkez Bankası'na (TCMB) göre, temel mal grubu yıllık enflasyonu bir önceki yılın aynı ayındaki vergi ayarlamalarının...

Son dakika haberleri! TCMB-Temel mal grubu enflasyonu baz etkisiyle geriledi, System.String[]

Ulaştırma hizmetleri fiyatlarındaki düşüşte tavan fiyat uygulamasının da etkisiyle şehirlerarası otobüs taşıma ücretlerindeki düşüşün belirleyici olduğuna işaret eden Merkez Bankası'na (TCMB) göre, temel mal grubu yıllık enflasyonu bir önceki yılın aynı ayındaki vergi ayarlamalarının oluşturduğu baz etkisiyle geriledi.

Tüketici fiyatları Temmuz'da yüzde 0.58 arttı, yıllık enflasyon yüzde 11.76 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki yedi aylık artış yüzde 6.37 ve on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.51 olarak gerçekleşti. Temmuz'da, endekste kapsanan 418 maddeden, 111 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 54 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 253 maddenin ortalama fiyatı da arttı.

TCMB'nin "Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda, Temmuz ayında yıllık enflasyonun 0.86 puan azalarak yüzde 11.76 olduğuna işaret edilerek, "Bu dönemde B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 1.46 ve 1.39 puan azalarak yüzde 10.49 ve yüzde 10.25 olarak gerçekleşti" denildi.Temel mal, gıda ve enerji gruplarının tüketici enflasyonuna katkılarının aylık bazda sırasıyla 0.78, 0.12 ve 0.06 puan azaldığı, alkol-tütün-altın ve hizmet gruplarının katkılarının ise sırasıyla 0.08 ve 0.02 puan arttığı anımsatılan raporda, "Hizmet fiyatları Temmuz ayında yüzde 1.06 arttı, grup yıllık enflasyonu yatay seyrederek yüzde 11.80 oldu. Yıllık enflasyon haberleşme ve diğer hizmetler grubunda yükselirken, ulaştırma hizmetleri başta olmak üzere diğer alt gruplarda geriledi" denildi ve bu gelişmeler şöyle açıklandı: "Ulaştırma hizmetleri fiyatlarındaki düşüşte tavan fiyat uygulamasının da etkisiyle fiyatları azalan şehirlerarası otobüs kalemi belirleyici oldu. "Lokanta-otel grubunda fiyatlar bir önceki aya göre bir miktar yavaşlayarak artmaya devam etti. "Diğer hizmetler grubunda kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı, eğitim hizmetleri ve paket tur fiyatlarındaki artışlar dikkat çekti, berber ve kuaför hizmetleri fiyatlarındaki artışlar ise bir miktar yavaşladı. "Öte yandan, bazı hizmet sektörlerine uygulanacak KDV indirimlerinin önümüzdeki dönemde grup enflasyonunu olumlu etkileyeceği değerlendiriliyor."Temel mal grubu enflasyonunun da 2.81 puan düşüşle yüzde 8.58'e gerilediği belirtilen raporda, "Bu dönemde yıllık enflasyon tüm alt gruplarda geriledi. Temmuz ayında mobilya, otomobil ile elektrikli ve elektriksiz ev aletleri alt kalemlerinde fiyat artışları izlenmesine karşın, geçen yılın aynı dönemindeki yüksek bazın etkisiyle dayanıklı mal grubu yıllık enflasyonu belirgin bir oranda düşmüştür. Bu dönemde giyim fiyatları aylık bazda mevsim ortalamalarına yakın bir gerileme kaydederken, diğer temel mal grubu fiyatlarında ise ılımlı bir artış gözlendi" denildi.Enerji grubu fiyatlarının Temmuz ayında yüzde 2.50 arttığına işaret edilen TCMB raporunda, "Son dönemlerde uluslararası enerji fiyatlarında gözlenen toparlanmaya bağlı olarak akaryakıt ve tüpgaz fiyatları Temmuz ayında sırasıyla yüzde 5.73 ve yüzde 4.99 yükseldi. Ayrıca bu dönemde şebeke suyu fiyatları yüzde 2.46 arttı" denildi.Bu gelişmelere karşın, bir önceki yılın aynı dönemindeki yönetilen kalemlerden elektrik fiyat ayarlaması kaynaklı yüksek baz nedeniyle, enerji grubu yıllık enflasyonunun 0.55puan gerileyerek yüzde 8.57'ye indiği belirtilen raporda, "Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Temmuz ayında 0.20 puan düşerek yüzde 12.73 oldu" denildi ve şöyle devam edildi: "İşlenmemiş gıda fiyatları aylık yüzde 2.77 gerilerken, baz etkisi nedeniyle grup yıllık enflasyonu yüzde 13.85'e yükseldi. "İşlenmiş gıdada son dönemde gözlenen olumlu seyir Temmuz ayında belirginleşmiş ve aylık fiyat artışı yüzde 0.16 oldu. "Bu doğrultuda, baz etkisinin de katkısıyla grup yıllık enflasyonu yüzde 11.64'e geriledi."Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki aylık düşüş sınırlı kalırken, diğer işlenmemiş gıda grubu fiyatları yatay seyretti. "Diğer işlenmemiş gıdada yumurta fiyatlarındaki artış dikkat çekerken, son dönemde aylık enflasyonu yüksek seyreden bakliyat grubunda ise fiyatlar geriledi. "İşlenmiş gıda grubu fiyatlarındaki olumlu görünümün alt gruplara yayıldığı gözlendi."Bu gelişmelerle, taze meyve ve sebze dışı gıda grubunda yıllık enflasyon bir miktardüştü.

"Temmuz ayı başında tütün ve alkol ürünlerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının YİÜFE'deki altı aylık değişime endeksli olarak yükseltilmesine istinaden alkollü içecek fiyatları yüzde 3.61 artarken, tütün ürünleri fiyatları yatay seyretti." (Grafik)


Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 11:11

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! TCMB-Temel mal grubu enflasyonu baz etkisiyle geriledi - Son Dakika Ekonomi
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