Son dakika haberleri! TEB Girişim Bankacılığı girişimcileri desteklemeye devam ediyor

TEB Girişim Bankacılığı, projelerini gerçekleştirmek isteyen girişimcilerin ihtiyacına yönelik oluşturulmuş geniş hizmetler sunmaya ve TİM-TEB Girişim Evi ile girişimcileri desteklemeye devam ediyor.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, TİM-TEB Girişim Evi'nin bulunduğu illerde, yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeline sahip girişimler ile girişimci işletmeleri geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. TÜBİTAK başta olmak üzere hibe desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilerin de yanında olan TİM-TEB Girişim Evi, girişimcilerin Start UP ve Level UP programlarına başvurularını 15 Temmuz'a kadar kabul ediyor. Jüri üyeleri; iş fikrinin özgünlüğü, büyüme potansiyeli, girişimi ekibinin niteliği gibi kriterlere göre değerlendirme yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, 'Danışman Banka' anlayışıyla ülkemizde girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak için çalıştıklarını belirterek, "TEB Girişim Bankacılığı ile işlerini büyütürken destek oluyor, global pazarlara açılım ve ihracata başlama konusunda TİM ile birlikte TİM-TEB Girişim Evleri'nde kendilerine yol gösteriyoruz. Girişimcilere Start UP ve Level UP programları ile danışmanlık ve mentorluk hizmeti veriyor; yatırımcılar ve kurumsal firmalarla gerçekleştirdiğimiz Demo Day buluşmalarıyla projelerini tanıtma imkanı sunuyoruz. Bu kapsamda 15 Temmuz'a kadar erken aşama ile birlikte olgun aşama teknoloji şirketlerini programlarımıza başvurmaları ve bu programlardan yararlanmaları için bekliyoruz. Global pazarlarda iş yapmak isteyen girişimcilerimiz için programlarımız ve desteklerimiz de bulunuyor. Aynı zamanda girişimcilerimizin geliştirdiği teknolojiler ve bu teknolojilerin bankacılık sektörüne olan katkılarından da faydalanıyoruz." ifadelerini kullandı.

TEB Girişim Bankacılığı, İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Antep, Mersin ve Bursa'da bulunan TİM-TEB Girişim Evi'nde program başına 10 firmaya katılım hakkı sağlayacak. Start UP programına birkaç yıllık ve henüz 3 milyon TL'ye kadar ciro üreten şirketler başvuru yapabilirken, Level UP programına ise ileri aşama ve 3 milyon TL üstü ciro elde eden teknoloji şirketleri katılabiliyor. Her iki programda da firmalar, yaklaşık 4-6 ay süre ile yer alıyor.



Programa katılan firmalar öncelikle iş fikri ve sektörlerine özel uzman danışman ve mentorlerden bire bir yönlendirme desteği alıyor. Bunlara ek olarak, işlerini büyütme aşamasında ihtiyaç duyacakları şirket hukuku, finansal planlama, sunum teknikleri gibi özel eğitimlerden de faydalanıyorlar. Ayrıca S2C Programı kapsamında seçilen teknoloji şirketleri, TİM-TEB Girişim Evi'nin kurumsal iş ortaklarına kendilerini tanıtma ve ürün/hizmetleri için bir satış kanalı yaratma şansı yakalıyor. Program sonunda yatırım arayışı olan girişimcilerin yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı da bulunuyor.