Son dakika haberleri: TED ve Mucit Panda "mucit çocuklar" için güçlerini birleştirdi

Mucit Çocuklar Günü için iş birliği yapan Türk Eğitim Derneği (TED) ve Mucit Panda, çocuklar daha çok icat çıkarsın diye maddi yetersizlik içindeki çocukların eğitimine burs desteği sağladı.

TED'den yapılan açıklamasına göre, 17 Ocak Mucit Çocuklar Günü'nde bir araya gelen Türk Eğitim Derneği ve Mucit Panda, öğrenmeye ve bilime meraklı çocukları harekete geçirmek için güçlerini birleştirdi.

Bu iş birliği sayesinde MucitPanda.com'dan yapılan tüm alışveriş gelirinin bir bölümü mucit çocukların eğitimine ışık tuttu. Yaratıcılığı gelişmiş çocukların Türkiye'nin geleceğine ışık tutacağına inanılan kampanya yıl boyu sürecek. Ayrıca, Mucit Panda'nın dikkat ve konsantrasyon geliştiren Zoo Keeper oyunundan elde edilen gelirin bir bölümünün Türk Eğitim Derneği'nin burs fonuna aktarılması da kararlaştırıldı.

Sosyal sorumluluk ile bir araya gelen ve "Daha çok mucit çocuk yetişsin" sloganıyla hareket edilen kampanya sayesinde, onlarca çocuğa burs olanağı sağlanması hedefleniyor.