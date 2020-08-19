Son dakika haberleri: Tedavi edilen caretta carettalar doğal yaşam alanlarına bırakıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Tedavi edilen caretta carettalar doğal yaşam alanlarına bırakıldı

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Kaş ilçesinde tedavileri tamamlanan caretta carettaları denize bıraktı, Patara Antik Kenti'ni gezdi.

Son dakika haberleri: Tedavi edilen caretta carettalar doğal yaşam alanlarına bırakıldı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Kaş ilçesinde tedavileri tamamlanan caretta carettaları denize bıraktı, Patara Antik Kenti'ni gezdi.

Bakan Kurum'un davetlisi olarak Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı'na katılmak üzere Patara Sahili'ne gelen Erdoğan, ilk olarak Türkiye'nin Akdeniz sahillerinde yaşayan deniz kaplumbağalarını anlatan video izledi.

Erdoğan, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı hakkında bilgi aldı.

Uydu takip cihazı takılan üç deniz kaplumbağasından birine "Belkıs" ismini veren Erdoğan, "Belkıs" ile birlikte bakanlık tarafından "Patara" ve "Likya" adı verilen kaplumbağaların denizle kavuşması etkinliğine katıldı.

Erdoğan, kaplumbağalardan birisini kucağında taşıyarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, çok güzel bir olaya şahitlik ettiklerini ve deniz kaplumbağalarını maviliklere bıraktıklarını söyledi.

Caretta carettaların denizlerin en nadide sakinlerinden birisi olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu türün, 100 milyon yıldan fazla okyanuslarda yaşadığı biliniyor. Onlar dünyanın en eski şahitleri ama ne yazık ki nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Onları hayatta tutmamız lazım. Çünkü kıyı ve deniz ekosistemi için vazgeçilmez bir role sahipler. Etçil türleri, denizanalarını öğüterek küçük deniz canlılarının beslenmesini sağlıyorlar. Otçul türleri ise denizaltında adeta bir bahçıvan gibi çalışıp, deniz çayırlarının sağlıklı kalmasına hizmet ediyorlar. Onların yaşam alanlarını ve göç yollarını her türlü tehditten korumalıyız. Balıkçılık faaliyetlerinin ve deniz taşıtlarının zarar vermesinin önüne geçmeliyiz ve her tür deniz kirliliğine engel olmalıyız. Denizleri özellikle plastiklerden arındırmalıyız."

Caretta carettaları korumak için teknolojiden faydalanmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, takılan çiplerle bilim insanlarının kaplumbağaların serüvenini izleyeceklerini ve karşılaştıkları tehditleri takip edeceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin deniz kaplumbağalarını koruma noktasında Akdeniz'de örnek ülke olmasının çok sevindirici olduğunu ifade eden Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da bilim insanlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın ortak çabasıyla onları korumaya devam edeceğiz. Dünya hepimizin ortak evi. O nedenle, kirlilikle mücadele de hepimizin ortak derdi olmalı. Bu muhteşem kumsallardan denize açılan yavru kaplumbağalar, 25 yıl tüm Akdeniz'i dolaştıktan sonra buraya gelip yuva yapacaklar. İnanıyorum ki, geri döndüklerinde torunlarımız onları aynı hassasiyetle karşılayacak. Sürdürülebilir bir deniz ve kıyı temizliği, bu canlılara borcumuzdur." diye konuştu.

Bu alanda çalışma yapan tüm kurumlara ve bilim insanlarına teşekkür eden Erdoğan, gayretlerinin devamını diledi.

"Belkıs" adını verdikleri kaplumbağayı denize bıraktıklarını anlatan Erdoğan, "Ben de çip sayesinde takipçisi olacağım. Hepsinin yolu ve bahtı açık olsun. Gayretlerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Yuvalama sahası 8 bine çıktı"

Bakan Murat Kurum ise her türlü çevre ile doğa projesine destek verdiğini belirttiği Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Bakanlık olarak ülkenin her yerinde doğayı ve çevreyi koruyan faaliyetler yürüttüklerini aktaran Kurum, "1990'lı yıllarda 1500 olan yuvalama sahası 8 bine çıktı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği, ülkemizdeki kaplumbağaları tehlikeli sınırından en az endişe verici sınırlara çekti. Bu anlamda yaptığımız çalışmalar çok önemli. DEKAMER aracılığıyla gönderdiğimiz kaplumbağalarımızı anlık izliyoruz. Geçen yıl İztuzu'ndan 'Tuğba' isimli kaplumbağamızı göndermiştik. Şu an Arnavutluk sınırlarına kadar geldi." şeklinde konuştu.

Kurum, Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm denizler ve kıyılardan 72 bin 500 ton deniz çöpü topladıklarını da kaydetti.

Patara Antik Kenti'ne ziyaret

Emine Erdoğan ve Bakan Murat Kurum ile beraberindekiler, plajdaki programın ardından "2020 Patara Yılı" kapsamında Patara Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Antik kentteki araştırmaların başkanı Prof. Dr. Havva Işık'tan kazı ve restorasyon çalışmalarına dair bilgi alan Erdoğan, dünyanın ilk meclis binası olma özelliğine sahip tarihi yapıyı inceledi. Burada kısa bir müzik dinletisini izleyen Erdoğan, gazetecilerle de bir araya geldi.

Emine Erdoğan'a, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi gezisi sırasında Çevre ve

Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum'un yanı sıra Çevre ve Şehircilik

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı

Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı Yakup Kaska, DEKAMER Proje Başkanı Eyüp Başkale, TURMEPA (DenizTemiz

Derneği) Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Türkiye Sualtı Sporları

Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya, serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen ve basın

mensupları eşlik etti.

Emine Erdoğan, Murat Kurum, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 21:17

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tedavi edilen caretta carettalar doğal yaşam alanlarına bırakıldı - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi Fenerbahçe ile anlaşan Jose Sosa, imza için İstanbul'a geldi 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü Beşiktaş ile sözleşme yenileyen Necip Uysal, maaşında da yarı yarıya indirime gitti UEFA, Süper Kupa'nın sınırlı seyirciyle oynanma ihtimalinin olduğunu açıkladı Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti 9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu "Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı         
16:47
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi         
16:24
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında         
15:48
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu         
15:26
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü         
14:59
Seyir halinde at yarışı oynayan taksi şoförü trafikten men edildi Seyir halinde at yarışı oynayan taksi şoförü trafikten men edildi         
14:50
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi         
14:36
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu         
14:23
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Başka faillerin olduğu kanaatindeyiz Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Başka faillerin olduğu kanaatindeyiz         
14:16
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
13:46
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu         
13:38
Büyükçekmece'deki bir kafede tuvalete girmek 10 lira Büyükçekmece'deki bir kafede tuvalete girmek 10 lira         
13:18
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı         
13:12
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor         
12:50
İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu         
12:47
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor         
12:31
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı         
12:29
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi         
12:28
Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak         
11:54
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü         
11:38
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı         
11:07
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı         
10:59
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak         
10:48
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor         
10:24
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar         
09:53
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor         
09:26
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı         
09:21
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu         
09:05
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi         
07:50
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti         
23:27
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar         
23:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2020 21:33:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Tedavi edilen caretta carettalar doğal yaşam alanlarına bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei