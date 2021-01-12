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Son dakika haberi: Tedbirlerin sıkı uygulandığı mahallede koronavirüse rastlanmadı

Son dakika haberi: Tedbirlerin sıkı uygulandığı mahallede koronavirüse rastlanmadı

12.01.2021 18:44

Son dakika haber: BALIKESİR'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Panayır Mahallesi'nde alınan tedbirler sonuç verdi ve mahallede Covid-19 vakasına rastlanmadı.

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Panayır Mahallesi'nde alınan tedbirler sonuç verdi ve mahallede Covid-19 vakasına rastlanmadı. Mahalle muhtarı Bayram Günhan, "Yaklaşık 1 yıldır pandemi var. Ancak bizim mahallemize koronavirüs girmedi. Bunun için önlemler aldık. Halkımız çok duyarlı. Önlemlere herkes saygı gösteriyor" dedi.

Bigadiç ilçesinin dağ köylerinde yer alan kırsal Panayır Mahallesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında neredeyse dışarıyla ilişkisini kesti. Köye yabancılar ve hatta akrabalar dahi kabul edilmezken, alınan kurallar da sıkı şekilde uygulandı. Mahallenin 3 dönemdir muhtarlığını yapan Bayram Günhan, aldıkları tedbirler ve uygulamalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 1 yıldır pandemi var. Ancak bizim mahallemize koronavirüs girmedi. Bunun için önlemler aldık. Halkımız çok duyarlı. Önlemlere herkes saygı gösteriyor. Dışardan gelenleri, akrabaları getirtmiyoruz. Mecbur olmadıkça kimse dışardan gelmiyor. Herkes maske, mesafe ve temizliğe dikkat ediyor. 940 metre rakımda, 4 tarafı çam ormanlarıyla çevrili olan köyümüzün havası çok temizdir. Karadeniz bölgesini andırıyor. Havanın da tabi koronavirüse karşı etkisi olduğunu düşünüyoruz. Yakın köylerde karantina olmasa da izolasyonlu evler oldu. Tedbirler işe yaradı. Gelip, gitmedik. Komşu evlere ziyaretler bırakıldı. Herkes mesafeli duruyor. Pazar ve marketçi, mahalleye gelen herkes dikkat ediyor. Köy meydanı haricinde pazar açtırmıyoruz. Gelenleri de uyarıyoruz" dedi.

17 yaşındaki Bilal Günhan, her türlü önleme ve yasaklara uyduklarını belirterek, "Maske takıyoruz. Sosyal mesafeye uyuyoruz. Dışardan gelenleri mahallemize almıyoruz. Mümkün olduğunca kurallara dikkat ediyoruz. Beslenmemize, yediğimize, içtiğimize özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Sevim Eren (72) ise, "Mahallemize yabancı sokmuyoruz. Korona bize uğramadı. Yediğimiz, içtiğimiz doğal. Kendi yaptığımız ürünleri yiyoruz. Doğal sebze ve meyvelerle besleniyoruz. Bize uğramadı. Ölenleri duyuyoruz. İnşallah uğramaz" dedi.

Kaynak: DHA
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